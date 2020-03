ONS Sneek raakt verder achterop

Nijkerk- Qua ruststand en qua resultaat was de wedstrijd tussen Sparta Nijkerk en ONS Sneek een natuurgetrouwe replica van het duel dat eerder in Sneek tussen beide clubs werd afgewerkt. Ook destijds stond het halverwege gelijk met dien verstande dat ONS toen in de slotfase van de eerste helft een achterstand ongedaan maakte, en eindigde de wedstrijd uiteindelijk ook in een 4-1 zege voor de koploper uit Nijkerk.

In die wedstrijd ontsnapten de oranjehemden aan een vroege achterstand, toen de Sneker defensie iets te gemakzuchtig de bal liet rondgaan. Tot opluchting van de meegereisde Sneker supporters werd die frivoliteit niet afgestraft en verdween de inzet van Adriaan Kruisheer naast. Daarna leek het net of beide ploegen een status qua hadden ingelast en pas na zo’n vijftien minuten kreeg Nick Kleen met een solo de handen van het publiek weer even op elkaar. Datzelfde publiek kon dezelfde ledematen vervolgens lang in de zakken houden, want de klok vermeldde al een dik half uur toen zich het volgende moment van opwinding aandiende. Dat moment kwam op naam van Sparta-spits Maurice de Ruiter die met een artistieke ingeving doelman Justin van der Dam probeerde te verschalken en het Sneker doel maar net miste.

Na dat schrikmoment vergaloppeerde de defensie van de thuisclub zich waardoor ONS tot ieders verbazing opeens een levensgrote kans kreeg en Tyson dos Santos uit het niets doelman Gino Coutinho passeerde (0-1). Het antwoord van Sparta Nijkerk liet echter niet lang op zich wachten, want nog geen tien minuten later trok Donny van der Wal de stand weer gelijk. Nadat Van der Dam eerst een inzet van Jesse Buitenhuis pareerde, kreeg ONS de bal maar niet weg waarna Van der Wal de trekker overhaalde, iets wat Bryan Burgerhout vlak voor rust naliet of misschien beter, iets wat Van der Dam vlak voor rust voorkwam.

De Sneker goalie hield ook vlak na rust zijn ploeg overeind, toen hij achtereenvolgens Jesse Buitenhuis en Bryan Burgerhout beide twee keer van scoren afhield, waarna het oranje legioen uit de Waterpoortstad voorzichtig in een stuntje begon te geloven. Na iets meer dan een uur spelen moest ONS echter in kort tijdsbestek twee keer het hoofd buigen. Eerst kopte Mohammed al Haydar bij de tweede paal raak en nog geen drie minuten later liet invaller Jerry Geurtsen op aangeven van De Ruiter 3-1 noteren.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld en haalde Sparta Nijkerk de voet van het gaspedaal. In die fase kreeg Genridge Prijor nog wel een kansje, maar een vierde Sparta-treffer hing eerlijk gezegd eerder in de lucht dan een tweede ONS-goal. Die vierde Nijkerker treffer bleef echter uit, omdat Van der Dam daar met het been een stokje voor stak en zodoende De Ruiter droog liet staan. Zo leek de wedstrijd op 3-1 uit te draaien, maar in minuut 88 loste Van der Dam een voorzet van Mohammed Bendadi en was Wesley de Laat er als de kippen bij om de rebound te benutten.

Hoewel de koploper de laatste tijd in minder goede doen leek, werd de nederlaag van ONS daarmee zoals hiervoor al werd vermeld, een replica van die men eerder in Sneek leed. Het (ingecalculeerde) verlies was echter niet het meest vervelende nieuws, want dat kwam uit Veenendaal waar DOVO middels een overwinning op FC Lisse de voorsprong op de Snekers tot tien punten uitbreidde.

Sparta Nijkerk – ONS Sneek 4-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Tyson dos Santos (33.), 1-1 Donny van der Wal (43.), 2-1 Mohammed al Haydar (64.), 3-1 Jerry Geurtsen (66.), 4-1 Wesley de Laat (87.)

Scheidsrechter: L. Timmer

​Gele kaart:

Opstelling Sparta Nijkerk: Gino Coutinho, Mohammed al Haydar (67. Janic Makizodila), Wesley de Laat, Leroy Oehlers, Donny van der Wal, Adriaan Kruisheer, Mohammed Bendadi, Jesse Buitenhuis, Bryan Burgerhout (83. Frank Heus), Maurice de Ruiter, Gilbrano Plet (46. Jerry Geurtsen)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Jordy den Hoedt, Denzel Prijor, Tyson dos Santos, Jelle de Graaf (63. Nick Burger), Tom Arissen, Han van Dijk (78. Sam Crowther), Nick Kleen en Genridge Prijor (73. Joël Brandsma)

Foto archief: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/