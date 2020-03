Marijke Kolkman, Sophie van Osch en Anna Kloosterboer van Enjoy Sports Noord Nederlands kampioen turnen

Emmeloord – Zaterdag 7 maart hebben de turnsters van Enjoy Sports deelgenomen aan de Noord Nederlandse Kampioenschappen turnen. Voorafgaand aan het noord Nederlands kampioenschap turnen van Turn on Tour moesten de turnsters 2 voorrondes doorkomen en in de top 3 eindigen op het friese kampioenschap turnen.

Zeven turnsters van Enjoy Sports is dit gelukt. De jongste deelneemster Anna Kloosterboer ging op het nippertje door naar de Noor nederlandse kampioenschappen met het level instap B8 en wist op deze finale een topwedstrijd te draaien. Daardoor werd Anna met 1 punt 65 hoger dan nummer 2 Noord Nederlands kampioen.

Nina Hubers deed mee aan het level Instap B7 en heeft de 3de prijs behaald tijdens de finale. Sophie van Osch pupil level B6 wist tijdens elke voorronde en het Fk een 1ste plaats te bemachtigen. Ook tijdens de finale werd Sophie kampioen. In dezelfde categorie is Esmee Westerhof 3de geworden.

In de categorie instap B6 Is Marijke Kolkman 1ste geworden. Haar ploeggenootje Angela Meester is per wedstrijd een plekje omhooggeklommen en behaalde tijdens de finale de 2de plaats. Rixt Schurer van pupil B6 heeft de 2de plaats behaald in haar categorie.