LSC 1890 begint 131ste levensjaar in stijl

Sneek-LSC 1890 dat afgelopen woensdag zijn 130ste verjaardag vierde en dat bekend staat als “Traditionsverein” begon het 131ste levensjaar in stijl door het andere instituut uit het Friese amateurvoetbal i.c. LAC Frisia 1883 na een 0-0 ruststand dankzij treffers van Marco da Silva, Tom Doldersum, Jorn Wester en René Cnossen met maar liefst 4-1 te verslaan.

​Dat gebeurde in een open en – afgaande op het aantal gele kaarten (zeven) – pittige wedstrijd waarin beide ploegen mogelijkheden kregen en waarbij het zoiets als een klein wonder was, dat er na 45 minuten nog 0-0 op het bord prijkte.

Vooral ook omdat het oudste voetbalmonument van Friesland na een half uur vanaf elf meter een uitgelezen kans kregen om het elektronische scorebord op het monumentale sportpark aan de Leeuwarderweg in werking te zetten. LSC-doelman Jesse van Sermondt bleek echter een onneembare hindernis en hield zo de stroomkosten voor het op één na oudste voetbalmonument binnen de perken.



Die kosten liepen na rust echter snel op, want het tweede bedrijf was amper acht minuten onderweg toen Marco da Silva de ban brak, waarna Tom Doldersum een paar minuten later een tweede Sneker munt in de meter deed. De dubbele marge hield echter niet lang stand, want de held van de eerste helft i.c. Jesse van Sermondt ging even later ietwat knullig in de fout en bood LAC Frisia 1883 zo de gelegenheid om de aansluiting tot stand te brengen.



​De vreugde aan Leeuwarder zijde was echter van korte duur, want een paar minuten later tilde Jorn Wester met alweer zijn zeventiende seizoenstreffer het verschil weer naar twee. Die stand leek vervolgens tot het eindstand te houden, maar een paar minuten voor tijd maakte aanvoerder René Cnossen de “Lacschoen” nog een tikkeltje doffer en voorzag hij de Sneker zege alsnog van een extra laagje glans.

​Met die zege begon LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, het 131ste levensjaar in stijl waarbij de achterstand op koploper Lemerleveld die op eigen terrein tegen SC Emmeloord verrassend onderuit ging, met drie punten werd verkleind. Die achterstand is met acht punten en virtueel elf op Jubbega dat men in de tweede periode vooralsnog ook voor moet laten gaan, echter nog steeds aanzienlijk.

LSC 1890 – LAC Frisia 1883 4-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Marco da Silva (53.), 2-0 Tom Doldersum (56.), 2-1 n.n. (58.), 3-1 Jorn Wester (64.), 4-1 René Cnossen (89.)

Scheidsrechter: F. van der Werf

Gele kaart: Bradley Steensma, Lars Bos, Ramon Vallinga, n.n. (LSC 1890), Danyo Zunnenberg, Mark van der Meulen, n.n, n.n. (LAC Frisia 1883)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Ramon Vallinga (55. Daan Daniëls), Bradley Steensma (A. Brouwer), Lars Bos, Patrick Zijda, Maarten Kingma, René Cnossen, Rodi de Boer, Marco da Silva, Jorn Wester en Tom Doldersum

Foto’s Henk van der Veer

Bron: Bron: https://pengel.weebly.com/