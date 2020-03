IJssterjeugd sluit schaatsseizoen in stijl af

Sneek-Het schaatsseizoen 2019-2020 loopt ten einde. Ondanks de warme temperaturen van deze winter hebben de schaatsers van de IJsster veel tijd op het ijs doorgebracht en daar mooie resultaten geboekt. Niet alleen op club- en baanwedstrijden, maar na de vertegenwoordiging van vele jeugdleden op de nationale kampioenschappen langebaan en marathon eerder dit seizoen, hadden maar liefst 11 jeugdleden zich gekwalificeerd voor de Vikingrace. Dit is een internationaal jeugdtoernooi op Thialf met deelnemers uit 16 verschillende landen. Iedere deelnemer uit Friesland werd hierbij gekoppeld aan twee buitenlandse rijders en fungeerde als gastgezin.

Naast de sportieve prestaties stonden daarmee ook de internationale contacten centraal. Gaandeweg het toernooi scherpten bij de pupillen Marit van der Meer en Huub Adema herhaaldelijk hun persoonlijke record op de 500m aan. Bij de junioren vielen de prestaties van Sil van der Veen, Jurjen Hiemstra en Isa Steegstra op. Ook broer en zus Peike en Donna Gemser stonden aan de start, evenals hun neef Tim Elferink, die zijn debuut maakte. Ditzelfde gold voor Wietske de Jager. Sanne Oosterwijk en Marieke de Vries eindigden keurig in de top 10 van hun leeftijdscategorie.

Naast het rijden van (top)wedstrijden is er binnen de vereniging ook veel oog voor het behalen van recreatieve doelstellingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de afsluitende toertocht die woensdag 4 maart werd verreden. Onder de bezielende leiding van Piet Gemser reden de pupillen hun rondjes op Thialf waarbij de jongste jeugd elke twee ronden een stempel mocht halen terwijl de oudere jeugd na elke vijf ronden de stempelkaart mocht laten afstempelen. Met koek en zopie en prachtige herinneringsmedailles werd de laatste training op deze manier een heus feestje.

Op de kalender staan nu nog de finale van de Fryslancup op 9 maart op Thialf en de slotavond op 20 maart in De Stolp in Sneek. Na het bowlen en de escape room zullen daar de prijzen van het clubkampioenschap worden uitgereikt, evenals de Titia Gemser ‘pechprijs’, de ‘progressie-prijs’ en de ‘vrijwilligersprijs’. Ook worden medailles uitgereikt aan de leden die een clubrecord hebben gebroken. Vanaf april starten vervolgens de zomertrainingen weer met het skeeleren en de droogtrainingen op het Schuttersveld. Een van de eerste activiteiten die eraan komen, is de Ronde van Sudwest -Fryslan op zondag 5 april.