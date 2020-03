Huitematjes bezorgen ZET EM de winst

Sneek- In de race in drie A deed Sneek Wit Zwart ZM wat het moest doen, namelijk winnen en wel met 4-0 van CVVO. Met die overwinning die dankzij een co-productie van “two brothers on the fourth floor” ic. Joey en Kevin Huitema tot stand kwam, revancheerde de ploeg van trainer Niels Boot zich voor de nederlaag die men eerder aan de boorden van het IJsselmeer leed. Bovendien bleef men daardoor bij Workum op het vinkentouw, al liet die ploeg gisteren geen steek vallen.



De Snekers waarbij Rutger Kruis voor het eerst als basisspeler opdraafde en waar Jesse Lee Staalsmid voor het eerste sinds lange tijd weer tot de wedstrijdselectie behoorde, kwamen al redelijk snel op voorsprong, want na iets meer dan tien minuten zette Kevin Huitema na voorbereidend werk van middenvelder Andy de Vries de openingstreffer op het scorebord. Een paar minuten later verdubbelde dezelfde Huitema de score, maar de treffer kreeg niet het keurmerk van de Nederlandse Vereniging van Scheidsrechters. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want even later bracht Marcel van der Meulen de andere Huitema i.c. Joey in stelling en was de uitbreiding van de marge alsnog een feit.



Die stand leek redelijk geruststellend, maar Sneek Wit Zwart ZM en de tweede 45 minuten bleek dit seizoen al meerdere malen niet de meest gelukkige combinatie. Die kant leek het ook deze keer op te gaan, want de gasten hadden in de openingsfase van het tweede bedrijf het betere van het spel en in die tijdspanne ook de betere kansen. Die waren echter niet aan de blauw-witten besteed, waarna Joey Huitema met nog vijfentwintig minuten op de klok zijn tweede van de middag liet noteren. Daarmee was de wedstrijd beslist en al helemaal, toen linksback Geart Hiemstra luttele minuten later goed doorging en broer Kevin er met ook al zijn tweede 4-0 van maakte.



Na die treffer verdween het geloof bij CVVO voor zover dat nog aanwezig was en speelde Sneek Wit Zwart ZM de wedstrijd zakelijk uit om vervolgens op “teletekst” te kijken, of koploper Workum wellicht toch punten had laten liggen. Dat was zoals hiervoor al werd vermeld, niet het geval en de Snekers die komende zaterdag bij nummer drie Heerenveense Boys op bezoek gaan, kijken evenals die ploeg nog steeds tegen een achterstand van zes punten aan.

Sneek Wit Zwart ZM – CVVO 4-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Kevin Huitema (11.), 2-0 Joey Huitema (20.), 3-0 Joey Huitema (64.), 4-0 Kevin Huitema (68.)

Scheidsrechter: D. Smit

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Geart Hiemstra, Joey Westerhof, Thijs Goes, Rutger Kruis, Freerk de Jong, Patrick Altenburg, Andy de Vries, Joey Huitema, Kevin Huitema en Marcel van der Meulen

Foto’s: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/