Hattrick voor Sneker Michel Vlap bij Anderlecht

Brussel- Voetballer Michel Vlap heeft met zijn ploeg Anderlecht in de Belgische competitie een hattrick gescoord. Vlap scoorde gisteravond in Brussel drie keer in het duel in de middenmoot met Zulte-Waregem. Anderlecht staat momenteel op de achtste plaats in de Belgische competitie. Door de overwinning is Anderlecht nog altijd in de race voor het halen van de kampioenspoule. Anderlecht moet dan bij de eerste zes eindigen.

Michel Vlap scoorde verleden week al twee keer tegen Waasland Beveren. De Sneker speelde tot nu 23 wedstrijden en scoorde erin elf keer. Vlap startte 18 keer in de basis.

Foto: Jan Vlap