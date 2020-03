Croes Control stuurt Waterpoort Boys verkeerd

Sneek- Na het zwaarbevochten gelijkspel in en tegen Franeker leek Waterpoort Boys op de periodetitel af te “cruisen”, maar in de beslissende pot tegen Sleat stuurde de Croes Control de Snekers de verkeerde kant op. De trainer die op last van de bond achter het hekje moest plaatsnemen, had een strijdwijze (4-2-3-1) bedacht waarmee zijn ploeg zichtbaar moeite had en die nagenoeg geen kansen opleverde met een doelpuntloos gelijkspel en als het om de periodetitel gaat, een positie in de wachtkamer tot gevolg.

Dat de wedstrijd doelpuntloos eindigde, dankte de thuisclub overigens vooral aan doelman Stefan Rijpkema. Hoewel de sluitpost bij hoge ballen niet altijd even zeker oogde, hield hij met meerdere reddingen Waterpoort Boys op de been. Zo ook in minuut één toen de pijlsnelle Justin Bijstra bij een counter door één van de Sneker verdedigers binnen de zestien werd neergelegd en Sleat vanaf elf meter mocht aanleggen.



Na die door Rijpkema gekeerde “pengel” sloegen de bezoekers meer op de trom dan Waterpoort Boys dat pas in minuut twaalf voor het eerste in de buurt van de andere goal opdook. Dat resulteerde in een hoekschop waarbij de bal in eerste instantie werd weggewerkt en bij de herkansing door Tarik Hamdi werd ingekopt. Die kopbal was echter niet krachtig genoeg om doelman Johan Stegenga in verlegenheid te brengen. Ook na een combinatie tussen Robert Minks en Romano Pasveer kreeg de keeper van Sleat het niet echt benauwden niet veel later wist hij bij een inzet van Minks het gevaar nogmaals te bezweren.



Vervolgens brak een fase aan waarin de thuisclub de overhand had. Dat ging echter niet gepaard met veel mogelijkheden, omdat de eindpass veelal niet zuiver genoeg was. Zo verslikte de verder goed spelende Richard Hamstra zich in een teruggetrokken bal van Minks, terwijl de fijnafstemming bij een één-twee tussen Stefan Kroon en de niet echt sterk acterende Tim van der Werf eveneens ontbrak. Mede daardoor kwam Waterpoort Boys niet verder dan een aantal corners en die waren veelal een eenvoudige prooi voor of de lange verdedigers, of de doelman van Sleat. Die moest in de slotfase van de eerste helft bij een inzet van Hamstra nog wel een rebound toestaan en mocht op slag van rust niet klagen, dat Minks bij een hoekschop van een onverwachte mogelijkheid schrok en diens kopbal via een verdediger naast hobbelde.



Even daardoor mocht Waterpoort Boys overigens ook niet klagen, toen een aanvaller van Sleat de bal bij een grote kans niet goed raakte, waarna doelman Rijpkema met een voortreffelijke redding de Snekers andermaal een uitstekende dienst bewees. Dat laatste deed zijn collega vroeg in de tweede helft ook, toen hij een inzet van Minks onschadelijk maakte, waarna een omhaal van dezelfde speler – na voorbereidend werk van Hamstra en Pasveer – over en naast het doel belandde. Toch gaven die acties hoop, maar de thuisclub was vervolgens veelal veel te omslachtig waardoor de Sleat-defensie nooit echt in ademnood kwam.



​Ook aan de andere kant viel er niet of nauwelijks iets te beleven, al moest doelman Rijpkema bij een schot en bij een door Stefan Kroon terug gekopte bal nog wel aan de bak. Die laatste actie leek overigens gevaarlijker dan het was, terwijl Robert Minks even later niet aan een gevaarlijke actie toekwam omdat hij onderuit werd gelopen. Arbiter Maas zag er echter niets in en zag even later dat bij een prima pass met de buitenkant voet van Casey Spoelstra het vervolg ontbrak. Dat ontbrak vervolgens ook bij een doelpoging van Sleat omdat de bal voorlangs ging, en toen Marcel Hempenius met een goede ingreep “het probleem” van Stefan Kroon oploste.



Nadat een vrije trap van Minks feitelijk niet meer dan een trainingsballetje was, mocht Waterpoort Boys in de slotminuten nog een aantal corners nemen. Uit één van die hoekschoppen kopte invaller Nordin Looijenga bij de eerste paal nog bijna de 1-0 tegen de touwen, maar dat zou duidelijk teveel van het goede zijn geweest. De betere kansen waren namelijk voor de bezoekers, terwijl Waterpoort Boys mede door de gekozen strijdwijze lang niet in het stuk voorkwam en in de gehele wedstrijd niets of nauwelijks iets wist te creëren.



De Snekers mochten op basis van de prestatie tegen Sleat dan ook geen aanspraak op meer en op de tweede periodetitel maken. Die is overigens nog niet helemaal uit zicht verdwenen, maar na gisteren staat QVC er het beste voor. Wanneer de ploeg uit Stavoren de inhaalwedstrijd tegen TOP ’63 wint, gaat het kleinood naar de Quick Valken Combinatie en bij elk ander resultaat alsnog naar Waterpoort Boys.

Waterpoort Boys – Sleat 0-0 (0-0)

​Scheidsrechter: P. Maas

Gele kaart: Robert Minks (Waterpoort Boys), Justin Bijstra, Kellen Carell, Durk Lyklema (Sleat)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Stefan, Marcel Hempenius, Mathijs Bakker, Dennis Meijer (77. Rowan Planting), Tarik Hamdi Romano Pasveer, Tim van der Werf, Casey Spoelstra (71. Dylano van Dijk), Richard Hamstra (82. Nordin Looijenga) en Robert Minks

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/