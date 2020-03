Bruisend Neptuinia’24 heerst en wint met 17-12 van IJsselmeeuwen

Sneek-De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie in de derde divisie. Thuis in zwembad ‘it Rak’ werd nummer vier, IJsselmeeuwen uit Zutphen, puntloos huiswaarts gestuurd: 17-12.

De Sneeker aanvalsmachine, onder leiding van een ontketende Rutger van Leeningen, draaide op volle toeren. Waar het scorend vermogen het in de laatste maanden vaak liet afweten gingen de ballen nu als warme broodjes langs de Zutphense doelman. Neptunia was gretig en duidelijk zichtbaar getergd om de zo belangrijke punten veilig te stellen. IJsselmeeuwen moest het doen met een figurantenrol; was wel gevaarlijk maar niet bij machte om de Snekers echt pijn te doen.

Met nog vier wedstrijden te spelen en verlies bij de concurrenten is lijfsbehoud binnen handbereik.

Doelpunten Neptunia’24: Rutger van Leeningen (8x), Dennis van der Veldt, Rudi van der Veldt en Sander van der Molen (allen 2x), Arjen van Leeningen, Burak Caglar en Wessel Westra (allen 1x)

Foto archief GrootSneek