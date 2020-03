Black Boys wint dik verdiend

Sneek- Er kan in een een paar maanden veel veranderen. Na de heenwedstrijd in begin oktober werd Black Boys nog als het lelijke eendje van de vierde klasse B afgeschilderd, maar dat etiket kon vanmiddag met dezelfde lijm op Nicator geplakt worden. De ploeg uit Leeuwarden maakte zijn status als nummer drie van de ranglijst geen moment waar en bakte er op het Schuttersveld niet zo heel veel van. Op de zege van de Snekers die zoals in de voorbeschouwing al werd aangegeven, anno maart 2020 toch anders in hun vel steken dan een paar maanden geleden, viel dan ook bitter weinig af te dingen.

​Die zege leek overigens al snel gestalte te krijgen, maar de dearsligger lag bij een schot van Harry Terpstra dwars en hield de openingstreffer van de “Men in Black” tegen. Die viel na een minuut of twintig echter alsnog, toen Dennis Niemarkt een vrije trap op fraaie wijzen binnen schoot. Het was al de veertiende keer dat de Sneker aanvalsleider dit seizoen de armen in de lucht kon steken. Dat had hij vervolgens nog een paar keer kunnen doen, maar Dennis Kempen en hijzelf lieten na om een een goede mogelijkheid te benutten. Dat bleef echter zonder gevolgen, omdat Nicator geen moment bij machte was om de Sneker verdediging met doelman Jan Broersma, de van een blessure teruggekeerde Dennis kempen. Rui Jorge Kelly, Arjen Brinksma en Richard Nieuwland “Ernsthaft” in problemen te brengen.

De overwinning van Black Boys dat komende zondag bij FC Harlingen op bezoek gaat, was zoals hiervoor in andere bewoordingen al werd vermeld, dan ook dik verdiend. Niettemin daalden de “All Blacks” op de ranglijst naar plek negen, maar daar zal niemand op de zwarte zijde van het Schuttersveld om malen, want tegelijk groeide het verschil met de promotie-/degradatieplekken aan tot zes punten en kregen de Zwartjes in de tweede periode de beste papieren in handen.

Black Boys – Nicator 1-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Dennis Niemarkt (20.)

Scheidsrechter: J. Hoorn

Gele kaart:

Opstelling Black Boys: Jan Broersma, Dennis Kempen, Rui Jorge Kelly, Arjen Brinksma, Richard Nieuwland, Kewin de Jong, Harry Terpstra, Msokolo Ramazani Dieudonne, Justin Wolfswinkel (Lars Niemarkt), Lars van Dijk en Dennis Niemarkt

Foto archief Henk van der Veer

