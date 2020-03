Cambuur Voetbalkamp in de meivakantie

Leeuwarden-Voor kinderen in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar organiseert Cambuur in de meivakantie het Cambuur Voetbalkamp en Keeperskamp bij MKV ’29 in Leeuwarden. Het voetbalkamp en keeperskamp wordt georganiseerd op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei 2020, dagelijks van 9.00 uur – 15.00 uur. Bekijk het gehele programma voor 2020 op www.cambuur.nl/voetbalkampen Nieuw: Naast het reguliere Cambuur Voetbalkamp en Keeperskamp in de meivakantie wordt er dit jaar voor het eerst een Cambuur Girls Only Voetbalkamp georganiseerd, in de eerste week van de meivakantie bij SC Stiens. Het speciale voetbalkamp voor meisjes is twee dagen en wordt georganiseerd op donderdag 30 april en vrijdag 1 mei, dagelijks van 9.00 uur – 15.00 uur.

Programma De deelnemers aan de Cambuur Voetbalkampen en Keeperskampen staat een leuk en sportief programma te wachten: naast verschillende voetbalvormen (techniek, spel,- en partijvormen) worden er nieuwe Skill Games uit razend populaire computerspel FIFA 20 op het voetbalveld uitgevoerd door de deelnemers.

Wat kun je als deelnemer verwachten? – Je eigen vernieuwde Cambuur Voetbalkampen tenue (shirt, broek, sokken) – Uitdagend en afwisselend programma – 2 wedstrijdkaarten voor een thuiswedstrijd van Cambuur

– Meet & Greet met eerste elftalspelers van Cambuur – Dagelijkse gezonde lunch, tussendoortjes en drinken – Professionele begeleiding van gediplomeerde (Cambuur jeugd)trainers

Aanmelden? Wil jij je zoon/dochter aanmelden of meer informatie kijk dan snel op www.cambuur.nl/voetbalkampen