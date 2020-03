Voetbalclub stelt naamwijziging voor: Sneek Wit Zwart

Sneek- Het verenigingsbestuur van vv SWZ Boso Sneek roept de Algemene Ledenvergadering in een bijzondere vergadering bijeen om tot besluitvorming te komen over de naamgeving van de vereniging m.i.v. het seizoen 2020-2021.

Aanleiding

Afgelopen seizoenen speelde de vereniging onder de naam SWZ Boso Sneek. Deze naam is opgebouwd uit twee componenten: SWZ en Boso Sneek. De statutaire naam van de vereniging is momenteel VV SWZ, deze naam is gecombineerd met een commerciële naam koppeling: Boso Sneek. Deze combinatie is sinds 2011 in gebruik.

Nu de sponsoring van Boso Sneek aan het einde van het huidige seizoen stopt, verdwijnt de commerciële naam koppeling. Hierdoor zou de vereniging in het seizoen 2020-2021 uitkomen onder de naam VV SWZ. Het bestuur is van mening dat dit onwenselijk is, daar de vereniging de naam VV Sneek Wit Zwart voerde voor de commerciële naam koppeling (periode vanaf de oprichtingsfusie in 2008 tot en met 2011) en deze naam in de omgang en communicatie het meest herkenbaar, voorkomend en gebruikelijk is.

Bovendien zijn het verenigingslogo zelf en allerhande uitingen reeds voorzien van het logo met deze verenigingsnaam. Uiteraard is een afkorting naar SWZ, na een eventuele statutaire wijziging naar Sneek Wit Zwart, informeel altijd nog mogelijk, maar het voeren van een afkorting als statutaire verenigingsnaam zorgt in de formele praktijk voor onwenselijke situaties en problemen.

Gevolg

De wens om de verenigingsnaam statutair te wijzigen heeft tot gevolg dat artikel 18 van de verenigingsstatuten in werking moet treden, omdat het hier een voornemen tot het wijzigen van diezelfde statuten betreft. Hierin is onder andere bepaald dat:

een Algemene Ledenvergadering moet worden belegd, met mededeling vooraf dat een statutenwijziging aan de orde is;

twee derden van de leden op deze Algemene Ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn en

twee derden van de aanwezigen of vertegenwoordigden voor aanname van het wijzigingsvoorstel moet stemmen.

Indien twee derden van de leden niet aanwezig is, wordt binnen vier weken een tweede Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen. Ongeacht het aantal hier aanwezigen of vertegenwoordigden wordt hier opnieuw over het wijzigingsvoorstel gestemd, waarbij twee derden van de aanwezigen of vertegenwoordigen voor aanname moet stemmen.

Datum

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering, waarop het voorstel tot naamswijziging naar Sneek Wit Zwart voor de eerste maal voorligt, wordt gehouden op 24 april 2020. De reguliere Algemene Ledenvergadering, waarop het voorstel eventueel voor een tweede keer kan worden voorgelegd, wordt gehouden op 15 mei 2020.

Bron: https://www.swzbososneek.nl/