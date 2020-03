Vriendinnen dag SWZ Boso Sneek: meiden, kom ook voetballen!

Sneek – Lekker samen voetballen! Dat is de bedoeling van de jaarlijkse Vriendinnen dag, die voetbalvereniging SWZ Boso Sneek op vrijdagmiddag 13 maart opnieuw organiseert.

De dag is bedoeld voor meiden uit de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, die interesse hebben om zelf de voetbalschoenen aan te trekken. Zij kunnen vrijblijvend kennismaken met het meidenjeugdvoetbal bij SWZ Boso Sneek.

Van 15.00 tot 17.00 uur staat een gezellige voetbalmiddag op het programma met een laagdrempelige kennismakingstraining. Er worden leuke oefeningen gedaan en zelfs een paar coole trucjes geleerd. Uiteraard is er ook de kans om vrijblijvend kennis te maken met de andere deelneemsters, de train(st)ers en de vereniging.

Aanmelden is niet nodig, iedereen kan zo langskomen op het sportpark van SWZ Boso Sneek aan de Molenkrite in Tinga. Ook ouder(s)/verzorger(s) zijn welkom, voor hen wordt een kopje koffie geregeld en staan vrijwilligers klaar om vragen te beantwoorden. In de week van 16 maart wordt de Vriendinnen dag opgevolgd door open trainingen.

Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging: www.swzbososneek.nl.