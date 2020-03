De bal rolt weer ….voorbeschouwing 7 en 8 maart ​

Sneek- Het veld in De Wilp liet andermaal geen voetbal toe en dus kwam Black Boys niet in actie. De enige Sneker club die wel de “kicksen” aantrok, was ONS Sneek en die wist met een 1-1 gelijkspel tegen Goes uiteindelijk een punt in te lopen op eerste ploeg in de promotie-/degradatiezone.

De oranjehemden gaan komende zaterdag op bezoek bij koploper Sparta Nijkerk, terwijl Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys diezelfde dag in Sneek tegen resp. CVVO en Sleat aantreden. Het andere Sneek Wit Zwart gaat zondag op bezoek bij Roden en dan staan aan de Leeuwarderweg en op het Schuttersveld resp. de klassieker tussen LSC 1890 en LAC Frisia 1883 en het treffen tussen Black Boys en Nicator op het programma.

Sparta Nijkerk – ONS Sneek

​zaterdag 7 maart 2020 – 15.00 uur

Sportpark De Ebbenhorst – Nijkerk

Afgelopen zaterdag vochten zon en regen op het Zuidersportpark om de heerschappij en was de einduitslag (1-1) uiteindelijk een synoniem voor “half bewolkt”. Dat was voor ONS Sneek eigenlijk niet goed genoeg om de zon door te laten breken en om de kans op deelname aan de play offs om lijfsbehoud een stuk realistischer te laten worden, iets wat komende zaterdag wanneer de Snekers bij Sparta Nijkerk op bezoek gaan, realistisch gezien niet verwacht mag worden.

De andere oranjehemden leiden namelijk de dans, al is het optreden van de ploeg van trainer Eric Speelziek na de winterstop minder soeverein dan daarvoor. In de zes speelronden die in 2020 werden afgewerkt, moest de koploper tegen Barendrecht, FC Lisse en HSV Hoek namelijk een nederlaag incasseren, terwijl men thuis tegen SteDoCo niet verder kwam dan een gelijkspel. De ploeg uit Hoornaar was ook overigens de enige ploeg die Sparta Nijkerk in de eerste seizoenshelft een nederlaag wist toe te brengen.

Die seizoenshelft sloot men medio december in Sneek af en bij die gelegenheid waren de Spartanen een klein maatje te groot voor ONS. Op een emotionele middag die in het teken stond van een hart onder de riem van Chris de Wagt, maakte Ruendel Martina op slag van rust nog wel een achterstand (treffer Jerry Geurtsen) ongedaan, maar in het tweede bedrijf brachten achtereenvolgens Bryan Burgerhout, Mohammed Bendadi en Justin van Groen het krachtsverschil in de score tot uitdrukking.

Dat dit zo groot zou zijn, had niemand voor aanvang van het seizoen gedacht. Sparta Nijkerk dat na de invoering van de topklasse één seizoen tot het deelnemersveld behoorde, moest vorig seizoen in de reguliere competitie namelijk Excelsior ’31 (1 punt meer) en Staphorst (op doelsaldo) voor laten gaan en had “letztendlich” de nacompetitie nodig om na vier jaar weer terug te keren. De meeste promovenda hebben vervolgens moeite hebben om hun weg te vinden, doch de Nijkerkers stootten meteen door naar de top en hebben die ondanks de mindere resultaten in dit jaar nog steeds in handen.

Trouwens ook ONS vond in het eerste seizoen in de topklasse redelijk gemakkelijk zijn weg, maar had toen met Sandor van der Heide wel een uitzonderlijke voetballer in de gelederen. Een seizoen later toen men ook op Sparta Nijkerk stuitte, ging het echter minder en speelden de Snekers zich pas op de laatste speeldag middels een overwinning op SC Genemuiden definitief veilig. Drie weken daarvoor had men met een 3-0 zege op de ploeg uit Nijkerk overigens al een aardige stap in die richting gezet, nadat de eerste confrontatie op sportpark De Ebbenhorst destijds in een 3-3 gelijkspel was geëindigd.

ONS waar men “not amused” was met betrekking tot het meetrainen van Davey Lohman bij Sneek Wit Zwart en waar men zich moet afvragen of de zangcarrière van Jan Booi niet ten koste gaat van de voetbalcarrière van Jan Dommerholt, deed met twee remises de voorbije weken niet onder voor de oppositie. Heel veel schoot de ploeg van trainer Paul Raveneau daar echter niet mee op. Zijn ploeg heeft gewoon overwinningen nodig om het gat met de zgn. promotie-/degradatieplekken te dichten en dat lijkt zoals hiervoor al werd vermeld, komende zaterdag lastig te gaan worden. Maar wie weet, kan ONS bij een goede dag toch profiteren van de mindere vorm waarin de tegenstander na de winterstop lijkt te verkeren, en dan is “half bewolkt” zeker goed genoeg.

Roden – Sneek Wit Zwart

zondag 8 maart 2020 – 14.00 uur

​Sportpark v.v. Roden – Roden

De laatste competitie-ervaringen waren niet de meest prettige, want Sneek Wit Zwart verspeelde tegen FVC twee punten en ging twee en een halve week terug bij GRC Groningen onder barre omstandigheden en voor bar weinig publiek met 3-1 onderuit. Daardoor werd de voorsprong op nummer twee WVV teruggebracht tot virtueel één punt en dat maakt de rit richting de titel toch een stuk minder comfortabel dan pak ‘m beet een week of vier geleden.

Die rit moet zo blijkt uit de “comeback” van de al gestopte Age Hains Boersma en uit het meedoen op Corpus den Hoorn van de eveneens al “gepensioneerde” Joram Smits, met een smal eskader voltooid worden, waarbij de repatriëring en wellicht het passeren van andere selectiespelers van invloed kan zijn op de keuze die spelers voor volgend seizoen maken en waarbij ze er mogelijk voor kiezen om hun geluk elders te gaan beproeven.

Over geluk gesproken. Dat lacht de tegenstander van komende zondag i.c. Roden de laatste weken toe, want de ploeg van trainer Harry Zwiers is in 2020 namelijk nog ongeslagen. Mede daardoor wist men het puntentotaal op te krikken naar 21 en heeft men na zestien duels ten opzichte van de gevarendriehoek een marge van zeven punten opgebouwd. De promovendus begon overigens niet al te sterk aan dit seizoen en had na zeven speelronden slechts vier punten op de teller staan. Daaraan voegde men voor de winter middels zeges op FVC en GAVC nog zes toe. Na de winterstop lijkt men zich zoals hiervoor al werd vermeld, de wetten van de eerste klasse eigen te hebben gemaakt en schreef men tegen GOMOS, SC Stadspark en SVBO drie en tegen Noordster en SV Dalfsen één punt bij.

Tot dit seizoen reikte Roden overigens nooit hoger dan de tweede klasse. Nadat vorig seizoen titelkandidaten als LAC Frisia 1883, Helpman en LSC 1890 al vroegtijdig afhaakten, troefde men in de voorlaatste speelronde de enig overgebleven concurrent i.c. Hoogezand af en schreef men met de entree in de eerste klasse historie. Daarbij was een niet onbelangrijke rol weggelegd voor Enrico Wardenier, want de aanvaller schoot/kopte in zijn eerste twee seizoenen bij Roden in totaal 63 keer raak en heeft er nu ook al weer tien in liggen. Daarmee is hij echter niet de meest trefzekere speler aan de zijde van de Drenten, want die titel gaat met dertien treffers vooralsnog naar de 21-jarige Robin van der Tuin.

​Laatstgenoemde die het een paar seizoenen geleden een half jaar bij Be Quick 1887 probeerde, nam eind oktober in de heenwedstrijd ook de openingstreffer voor zijn rekening, waarna de ploeg van trainer Germ de Jong dankzij Klaas Boersma met een 1-1 stand de rust inging om vervolgens na de thee middels treffers van Matts Bruining (2x), Ruben Ybema, Gerben Visser, Leon de Vries en Alwin Velds het kruitvat tot ontploffing te brengen.

​Sneek Wit Zwart boekte toen na een moeizaam eerste bedrijf uiteindelijk een eenvoudige en ruime overwinning. Inmiddels heeft de ploeg uit Noord Drenthe zo blijkt uit de meest recente resultaten, echter bijgeleerd. Zo gemakkelijk als toen, zal het zondag naar verwachting niet gaan, te meer omdat “de gondels” uit het Venetië aan de Geeuw de laatste tijd niet bepaald soepel door het water snijden. De mannen van “gondelier” De Jong zullen dan ook harder aan de riemen moeten trekken, wil men a. zondag van Roden winnen en wil men b. de voorste bank in één F bezet houden.

LSC 1890 – LAC Frisia 1883

zondag 8 maart 2020 – 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

LSC 1890 dat vandaag 130 kaarsjes uitblaast, kwam een maand gelegen voor het laatst in competitieverband in actie, want daarna besloot de KNVB vanwege Ciara om het programma op zondag 9 februari te annuleren en gelaste de club een week later zelf het thuisduel tegen Heerde af. Die afgelasting deed overigens hier en daar wel de wenkbrauwen fronsen, omdat de club over een kunstgrasveld beschikt en er die dag op “Kunstrasen” volop werd gevoetbald.

​Dat laatste deed de ploeg van trainer Erik van der Meulen vorige week dinsdag ook, toen men in Harlingen tegen eersteklasser Zeerobben een oefenduel afwerkte en nipt met 4-3 verloor. Die pot diende ter voorbereiding op de “herstart” na de voorjaarsvakantie en daarbij stuiten “the Blues” zondag met de ploeg van toekomstig trainer Marcel Valk i.c. LAC Frisia 1883 op een andere instituut uit het Friese voetbal.

​De Frisianen zijn actueel de nummer twee van de ranglijst en daarmee één van de belagers van Lemelerveld, waarvan men twee en een halve week geleden op De Magere Weide overigens kansloos met 1-4 verloor. Het was de tweede keer dat men tegen de koploper het onderspit moest delven, want in speelronde één ging men met dezelfde cijfers onderuit en eind november trakteerde ook Jubbega de Leeuwarders op een nederlaag. In de overige dertien duels boekten de volgers van Valk twee keer een remise en maar liefst elf overwinningen.

Een daarvan was eind oktober tegen LSC 1890, toen de Snekers in de omschakeling twee keer werden afgetroefd en de aansluitingstreffer van Jacco van der Goot te laat kwam om de nederlaag nog af te wenden. Dat laatste lukte in het seizoen 2018-2019 trouwens ook niet. Toen trok LAC Frisia 1883 in Leeuwarden door treffers van Stan van der Veen en Erwin Wenselaar met 2-0 aan het langste eind en kwam de eerste periodetitel voor de Snekers die men een week later door een gelukkige samenloop van omstandigheden toch nog binnen zou halen, even op de tocht te staan. Later dat seizoen ging LSC 1890 bij de return in Sneek na een 2-1 voorsprong bij rust uiteindelijk met 3-5 door de knieën.

Resumé: in de laatste drie duels met LAC Frisia 1883 viel er voor de Snekers dus weinig te halen, doch de laatste tweestrijd vond plaats in een periode waarin de mannen van de Leeuwarderweg het even niet hadden. Na die periode ging het echter beter met de blauwhemden en werd alleen – en ook nog eens onterecht – verloren van Lemelerveld dat in tegenstelling tot het duel met LSC 1890 in de beide onderlinge confrontaties met LAC Frisia 1883 de Leeuwarders twee keer ruim voor bleef.

Niettemin is het verschil tussen LSC 1890 en LAC Frisia met dertien punten immens, al hebben de bewoners van de Leeuwarderweg twee duels minder in de benen. Bovendien kunnen de Leeuwarders “om utens” uitstekende geloofsbrieven overleggen. Van de acht uitduels ging namelijk alleen de wedstrijd tegen Lemelerveld verloren en werden de overige zeven in winst omgezet. Met die wetenschap en met een blik op de onderlinge resultaten zijn de “Valkeniers” dan ook favoriet. Als “de “oude dame” echter de lijn uit de meest recente duels weet door te trekken, dan zou de Sneker weerstand wel eens groter kunnen zijn dat in de heenwedstrijd toen LSC 1890 in een dalletje zat, en zou men het 131ste levensjaar best eens met een mooi resultaat kunnen beginnen.

Sneek Wit Zwart ZM – C.V.V.O.

zaterdag 7 maart 2020 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart ZM overleefde in de laatste competitiewedstrijd tegen Scharnegoutum ’70 een hectisch slot en schreef toen uiteindelijk een overwinning bij, al was het wel een kwestie van met de hakken over de sloot. In de heenwedstrijd tegen CVVO dat komende zaterdag Tinga met een bezoek vereert, kwam die sloot daarentegen niet in zicht en leden de Snekers destijds de eerste seizoensnederlaag.

Toch is CVVO dat door velen als voormalige tweedeklasser “up front” werd verwacht, momenteel niet meer dan een middenmoter. De ploeg van trainer Tjalling Bergstra die ook volgend seizoen op De Rien de technische koers uitzet, staat met 25 uit 16 namelijk op plek zeven. Vijf keer moest men tot nu toe het hoofd buigen, terwijl men vier keer de punten deelde en zeven keer bij wijze van spreken de lakens uitdeelde. Een van die zeven zeges boekte CVVO dus tegen Sneek Wit Zwart ZM., dat toen via Joey Huitema nog wel een 1-0 achterstand (doelpunt van Arjen Siebers) wegpoetste, maar vervolgens geen antwoord had op de treffers van Thomas Miedema en Quincy Franka.

De Christelijke Vereniging Voor Ontspanning werd op 13 juni 1947 opgericht en kwam tot het begin van de jaren zeventig in de klassen van de Friesche Voetbal Bond uit. Vervolgens was de vierde klasse 21 jaar lang het decor, waarna men in het seizoen 1988-1989 kampioen werd en twee jaar later nog een keer een stap omhoog deed. Het verblijf in de tweede klasse duurde echter slechts één seizoen en ook vier jaar later toen men bij de grote herschikking van het voetballandschap in de tweede klasse werd ingedeeld, was het verblijf op dat niveau een kort leven beschoren.

​Medio 1999 vierde CVVO weer de “Aufstieg” en nu wist men het twee seizoenen vol te houden, waarna men zichzelf zeven seizoenen later in de vierde klasse terugvond. In die klasse werd in 2010 de titel behaald en twee jaar later toen men dat kunststukje in de derde klasse A herhaalde, verscheen de naam van CVVO weer tussen de tweedeklassers en nu voor langere tijd. In die jaren was het vlaggenschip van de wit-blauwen net als nu een gedegen middenmoter, maar vorig seizoen ging het onder leiding van Daniël Schmidt die daarvoor Waterpoort Boys onder zijn hoede had, in de nacompetitie mis en kwam men net te kort om het hoofd in het smoelenboek van de tweede klasse te houden.

In het smoelenboek van Sneek Wit Zwart ZM dat afgelopen donderdag in een oefenduel met 4-1 van QVC won, verschijnt volgend seizoen het gezicht van Stefan Westhof die zoals eerder al werd gemeld, de zondag voor de zaterdag verruilt. De gezichten van Tjardo de Graaf en Jesse Lee Staalsmid ontbreken daarentegen al een tijdje en volgens onze informatie zouden beide inmiddels de schoenen aan de wilgen hebben gehangen, omdat zij zich niet met de keuzes van trainer Niels Boot en/of met de aan hen toebedeelde speeltijd konden verenigen.

De resterende speeltijd in drie A bedraagt nog ca. 900 minuten en dat is de tijd die Sneek Wit Zwart ZM nog rest om nog een gooi naar de schaal te doen. In die tijdspanne moet men het gat met koploper Workum zien te overbruggen en om dat verschil dat in de laatste speelronde tot zes punten werd gereduceerd, minimaal in takt te houden, dient men in ieder geval z’n eigen wedstrijden te winnen. Dat laatste ging de laatste tijd echter niet bepaald van een leien dakje, maar ZET EM in normale doen moet zaterdag tegen CVVO toch in staat zijn om over de sloot te springen en om zodoende de druk er bij Workum vol op te houden.

Waterpoort Boys – Sleat

zaterdag 7 maart 2020 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Twee en een halve week terug stapte Waterpoort Boys in de topper tegen SC Franeker weliswaar als morele winnaar lachend van het veld, doch de lach zou weleens die van een boer met kiespijn kunnen zijn. De Snekers liepen in die wedstrijd namelijk tegen twee rode kaarten aan en zagen ook nog eens twee spelers geblesseerd uitvallen. Daardoor mist “regisseur” Janco Croes voor de wedstrijd van komende zaterdag waarin Sleat de tegenstander is en waarin voor Waterpoort Boys de tweede periodetitel op het spel staat, in ieder geval een paar acteurs.

​Sleat is op pak ‘m beet tweederde van de rit met 19 uit 16 de nummer acht van de ranglijst. Veel meer dan dat lijkt er vooralsnog niet in te zitten, want de achterstand op nummer zeven bedraagt vijf punten. Aan de andere kant zorgt de voorsprong van zeven punten op de zorgsector ook niet voor al te grote zorgen op het sportpark aan de Spanjaardsdijk.

Die hiervoor genoemde punten zijn het gevolg van zes overwinningen en één gelijkspel. De formatie van trainer Arend Weerman die onlangs zijn contract op ‘t Krûdfjild verlengde en die met Maurits Flapper een gevaarlijk mannetje in de gelederen heeft, sloot de wedstrijden met De Wâlde, HJSC, QVC, TOP ’63, Tollebeek en SC Bolsward winnend af en schreef bij dezelfde SC een punt bij. Van de hiervoor genoemde overwinningen werden er vijf op eigen terrein behaald en alleen in speelronde één wist men op vreemde bodem bij het toen tobbende De Wâlde de volle buit te behalen. Van die ploeg die momenteel de rode lantaarn met zich meedraagt, werd een paar weken geleden verrassend verloren en ook de thuiswedstrijd tegen Waterpoort Boys eindigde eind september met verlies.

Dat was overigens een “gestolen” overwinning, want Sleat was die middag via de al genoemde Flapper beter en gevaarlijker dan de Snekers. De thuisclub verzuimde echter om de kansen te verzilveren, maar leek nadat Rowan Planting met zijn eerste “in dienst” van Waterpoort Boys de Snekers op voorsprong had gezet, via een treffer van Flapper toch een punt aan het duel over te houden. Leek, want in “the dying seconds of the game” gaf Robert Minks vanuit de draai de doelman van Sleat het nakijken en daarmee loodste hij de drie punten alsnog richting de Waterpoortstad.

In die stad had Waterpoort Boys vorig seizoen weinig problemen met Sleat, want ondanks dat de Snekers na een vroege rode kaart voor Romano Pasveer bijna de hele wedstrijd met een man minder speelden, had Waterpoort Boys toen geen kind aan de bezoekers. Na treffers van de al genoemde Pasveer, Jesse Frolich en Robert Minks (2x) deed Sleat via Flapper iets terug, waarna Mohammed Hasan Arsandar de eindstand op 5-1 bepaalde. Die return stond toen in schril contrast tot de heenwedstrijd, want toen wonnen de Snekers dankzij treffers van Andy de Vries en Jesse Frolich nipt en was de overwinning evenals die van september 2019 er één uit de categorie “gelukkig”.

Als Waterpoort Boys zaterdag echter net zo gelukkig is als toen, dan valt de periodetitel hen ten deel. Weliswaar staat AVC in die periode bovenaan, maar omdat die ploeg al de eerste periode won, volstaat de tweede plek om aan de play offs om promotie naar de derde klasse mee te doen. Voor het bereiken van die plek kan de Sneker volksclub in ieder geval niet over Kevin Kedde en Mirza Mustedanagic – beide geschorst – beschikken, terwijl achter de namen van Tarik Hamdi, Jordi Heerings en Robert Minks een vraagteken staat. Met het oog op de uitbalans van Sleat en op de onderlinge resultaten moet Waterpoort Boys desalniettemin in staat zijn om de punten in Sneek te houden en om alsdan zonder kiespijn te lachen.

Black Boys – Nicator

zondag 8 maart 2020 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

De voetbalschoenen glimmen ongetwijfeld behoorlijk, want die kwamen sinds eind januari niet meer uit het vet. Toen versloeg Black Boys in een duel waarbij uitgebreid werd stil gestaan bij het overlijden van clubicoon SIetse de Vries, SC Terschelling. Sindsdien werden echter alle wedstrijden afgelast met als gevolg dat de hoofdmacht in april zeven keer aan de slag moet en dat het wat betreft de actuele vorm van Black Boys een kwestie van gissen is.

Die vorm lijkt bij de tegenstander van komende zondag i.c. Nicator goed, want de Leeuwarders zijn inmiddels met 28 uit 14 opgeklommen naar de derde plaats in. Daarmee is men in vier B achter De Wilper Boys en SC Boornbergum ’80 “the best of the rest” en dat dankt de ploeg van trainer Steffen Hansma vooral aan de serie die men sinds begin december neerzette. Daarbij stapte men vijf keer als winnaar en drie keer met een “clean sheet”. van het veld. Voor die reeks reikte Nicator met vier nederlagen, een gelijkspel en vier overwinningen niet verder dan een plek net in het linkerrijtje.

​Een van die zeges behaalde men tegen Black Boys dat begin oktober met 3-0 zijn meerdere in de groenhemden moest erkennen. Die uitslag waarbij Abdelghafor Abourabih en Terry Secuur (2x) de doelpunten voor hun rekening namen, had met iets meer precisie aan de zijde van Nicator overigens beduidend hoger kunnen uitvallen, want Black Boys was die middag niet in goede doen en geen schim van de ploeg die later in het seizoen met enige regelmaat punten wist te vergaren en sommige topploegen het leven knap zuur maakte.

Nadat Nicator dat in 1932 werd opgericht en latijn is voor zegevieren, in de jaren zeventig van de vorige eeuw twee seizoenen in de eerste klasse uitkwam – het hoogste niveau in de nu bijna 90-jarige historie – en in 1979 met het winnen van de districtsbeker noord zijn allergrootste succes bijschreef, stonden de groenhemden na die succesvolle periode zeventien jaar lang afwisselend in de tweede en de derde klasse op de deelnemerslijst.

In het seizoen 1993-1994 moest men laatstgenoemde klasse adieu zeggen. Men wist het verloren gegane terrein echter meteen terug te winnen, maar de comeback duurde slechts één seizoen. Twee jaar later werd echter de titel behaald en in het seizoen 1997-1998 was men ook in de derde klasse niet te stoppen. Na drie seizoenen in de tweede klasse ging het echter beduidend minder en de neergang op het Kalverdijkje eindigde uiteindelijk in de kelderklasse. Vervolgens klom men langzaam maar zeker weer uit het dal en in het voorjaar van 2014 werd Nicator onder leiding van oud WPB-trainer Duco Mulder weer als derdeklasser ingeschreven. Die inschrijving kreeg vier keer een vervolg, maar vorig seizoen moest men in de play offs de sleutels van de derde klasse weer inleveren.

​Het inleveren van de sleutels stond in het nog niet zo grijze verleden bij de Zwartjes ook een aantal keren op de agenda. Dit seizoen lijkt dat geen issue, want de ploeg van trainer Lars Niemarkt mag zichzelf middenmoter noemen, al is die status met slechts drie punten voorsprong op de “Relegationszone” nog wel fragiel. Die voorsprong kan dan ook zeker nog wel enige expansie gebruiken. Of dat er zondag tegen Nicator inzit, is lastig te beantwoorden. Dat heeft enerzijds te maken met de actuele vorm van de hoofdstedelingen en anderzijds met die van Black Boys, waarna zoals hiervoor al werd vermeld, gegist moet worden. Als de “Equipo Negro” echter bij hetzelfde niveau als tegen een aantal andere topploegen weet aan te klampen, dan moet men in staat worden geacht om zondag ook het leven van Nicator knap zuur te maken.

