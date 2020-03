LSC 1890 staat stil bij 130-jarige jubileum van de club

Sneek- Komende zondag heet het bestuur van LSC 1890 iedereen hartelijk welkom op het Sportpark Leeuwarderweg waar LSC 1890 het dan opneemt tegen LAC Frisia.

“Zondag is het een bijzondere dag omdat we stilstaan bij het 130-jarig jubileum van LSC 1890. Onze roemrijke club ontstond op 4 maart 1890 toen Lycurgus, de voorloper van de huidige s.v.c. Lycurgus Sparta Combinatie, werd opgericht.

Overigens werd lange tijd aangenomen dat Lycurgus op 19 september 1891 was opgericht. Maar dankzij oude archieven en de inspanningen van toenmalig secretaris Zandstra erkende de bond in 1941 officieel 4 maart 1890 als oprichtingsdatum. Daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling en werd L.S.C, na L.A.C. Frisia (1883) en v.v. Be Quick (1888) uit Groningen, de oudste vereniging in het Noorden.

De eerste jaren werd er uitsluitend geoefend. Eind 1896 was uitgerekend L.A.C. Frisia de tegenstander in de eerste officiële voetbalwedstrijd van onze club. Hoe mooi is het dat Frisia nu wederom als tegenstander fungeert bij ons 130-jarig jubileum?

Sinds 1928 speelt Lycurgus Sparta Combinatie de thuiswedstrijden op het inmiddels historische sportpark aan de Leeuwarderweg. De traditionele klassieke houten tribune komt eveneens uit 1928 en is tegenwoordig een beschermd rijksmonument.

De geschiedenis van LSC 1890 laat zich moeilijk schetsen in een paar alinea’s. Vele fantastische voetballers, bestuursleden en vrijwillers hebben mede de historie van de club geschreven. Toch wil ik een aantal zaken benoemen:

LSC 1890 stond ooit in 1944 in de halve finale van de beker van Nederland. In de oude Nijmeegse Goffert Stadion verloor LSC toen met een nipte 2-1 van Groene Ster uit Heerlerheide. Vervolgens speelde LSC 1890 jarenlang op het hoogste amateurniveau en schommelde het daarna tussen de eerste en tweede klasse.

Een bijzondere gebeurtenis uit de clubgeschiedenis is de zogenoemde ‘razziawedstrijd’ die op 21 mei 1944 op ons sportpark is gespeeld. Voor zo’n tienduizend toeschouwers kwamen de beste voetballers van de districten Noord en West tegen elkaar uit. Bij de selectie zaten ook drie spelers van LSC. De wedstrijd werd opgeschrikt door een razzia van de Duitse bezetter. Daarbij werden ruim twintig mannen opgepakt. Tientallen mannen ontkwamen door zich te verstoppen in en onder de tribune en het restaurant.

Op 21 mei 2019 werd de razziawedwedstrijd op indrukwekkende wijze herdacht met een jubileumwedstrijd en de uitgave van een prachtig boek door sportjournalist Peter van der Meeren.

Ook onze tegenstander ademt een en al historie;

De Leeuwarder Athletische Club Frisia werd op 25 April 1883 in de clubkleuren blauw en geel opgericht. Zoals eerder gememoreerd is het daarmee de oudste club van het Noorden. In de volksmond wordt LAC Frisia ook wel “De Lacskûn” genoemd. Frisia speelde 47 seizoenen op het hoogste amateurniveau en werd vijf keer noordelijk kampioen en vier keer kampioen van de tweede klasse. Tussen 2016 en 2018 kwam LAC Frisia nog in de eerste klasse uit. De hoogste notering was een 6e plek in de eerste klasse in 2011. Vorig seizoen eindigde Frisia op de derde plaats.

De trainer bij LAC Frisia is Marcel Valk, komend seizoen trainer bij … LSC 1890. Germain Beck is zijn opvolger bij Frisia, dit seizoen is Beck nog trainer bij FC Assen.

Frisia doet het dit seizoen prima en staat voorlopig op de tweede plek. Een overwinning vandaag betekent voor de Frisianen dat ze in het spoor van koploper Lemelerveld blijven en daarmee druk op de ketel houden met het het oog op de titelstrijd. Voor LSC 1890 is winst nodig om aan kop te gaan in de tweede periode. Gevaarlijke outsider voor deze periode lijkt Jubbega dat na 4 duels nog ongeslagen is.

Al met al genoeg ingrediënten voor een mooie middag waarin heden en verleden samenkomen in deze strijd tussen de oudste voetbalverenigingen van Friesland. Leuk om te vermelden is dat ook de reserveteams en een jeugdteam van LSC en Frisia tegen elkaar in het strijdperk treden op deze zondag. Uiteraard bent u hierbij ook van harte welkom”, aldus voorzitter, pardon, ‘preses’ Henk Douwsma.