ONS Sneek loopt puntje in

Sneek- Onder de ogen van het nieuwe hoofdbestuur heeft ONS Sneek evenals vorige week een puntje aan het totaal toegevoegd. Dat gebeurde in een wedstrijd waarbij de Snekers voor rust een voorsprong namen en waarbij Goes na de thee langszij kwam. Qua scoreverloop was de wedstrijd dan ook een metafoor van het weer waarbij zon en regen elkaar op het Zuidersportpark afwisselden.



Op dat complex speelde ONS met rouwbanden ter nagedachtenis aan lid van verdienste Bernard Hoomans die op 21 februari overleed, en met Sam Crowther in de punt van de aanval. De lange spits maakte na een minuut of acht zijn uitverkiezing waar. Na een pass van rechts van Jordy den Hoedt draaide hij namelijk bij zijn opponent weg om de bal vervolgens vanaf een meter of zes met links langs doelman Brian Meulmeester te werken (1-0). Hoewel die treffer onder een wolkendek tot stand kwam, brak toen voor het geplaagde ONS toch de zon door, maar die leek vijf minuten later al weer achter de wolken te verdwijnen toen Steve Schalkwijk in de zestien alle tijd en ruimte kreeg om uit te halen. Tot opluchting van het thuispubliek belandde de inzet van de topscorer op de paal.



Diezelfde Schalkwijk dook na iets meer dan een half uur na een steekpass door het centrum alleen voor doelman Justin van der Dam op, maar de Sneker goalie redde met de voet en kwam derhalve als winnaar uit de strijd. Die strijd speelde zich toen onder een voorzichtig zonnetje af en hoewel de Zeeuwen zo nu en dan veel moeite hadden om de Sneker voorwaartsen in bedwang te houden, had Goes in die fase het betere van het spel. Veel gevaar leverde dat echter niet op en toen dat wel een keer het geval was, werd Schalkwijk vanwege een te hooggeheven been teruggefloten. Dat laatste overkwam ONS linksback Oege Sietse van Lingen overigens ook, al lag daar buitenspel aan ten grondslag.



​Niet lang na rust nam Hiep Nguyen die namens Goes in de inhaalwedstrijd tegen Ter Leede twee keer succesvol was, de Sneker goal onder vuur. Zijn inzet bleek echter loos alarm, zulks in tegenstelling tot de actie in de 58ste minuut waarbij de bal achter de Sneker defensie werd neergelegd en Remon de Vlieger de gelijkmaker via Van der Dam tegen de touwen wurmde. Aan die treffer kleefde een luchtje van buitenspel, maar het vlagsignaal bleef uit en bij het ontbreken van de VAR was de wedstrijd qua score derhalve weer in evenwicht.



Dat evenwicht werd in de resterende speeltijd ook niet meer verstoord, omdat Van der Dam na een aanval over veel schijven een doelpoging van Schalkwijk onschadelijk maakte en omdat Genridge Prijor bij een actie over links op doelman Meulmeester stuitte en Han van Dijk na een mislukte omhaal van diezelfde Prijor de bal hoog over schoot. Derhalve bleef het bij 1-1 en daarmee liep ONS Sneek zoals de titel van dit verslag al aangaf, een punt in op de plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op het spelen van duels om lijfsbehoud. De afstand tot die plek bedraagt echter nog altijd zeven punten en wat dat betreft was de remise tegen Goes eigenlijk een (te) magere oogst voor de oranjehemden die komende zaterdag bij koploper Sparta Nijkerk op bezoek gaan.

ONS Sneek – Goes 1-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Sam Crowther (8.), 1-1 Remon de Vlieger (59.)

Scheidsrechter: M.A. de Bruijn

​Gele kaart: Wesley Tankink (ONS Sneek), Hiep Nguyen, Tim de Winter (Goes)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Jordy den Hoedt, Denzel Prijor, Tyson dos Santos (70. Tom Arissen), Jelle de Graaf, Wesley Tankink, Nick Kleen (77. Jan Dommernholt), Sam Crowther (70. Han van Dijk) en Genridge Prijor

Opstelling Goes: Brian Meulmeester, Jelle Klap, Ralph de Kok, Jesse Bank, Jarreau Manuhawa, Ruben Hollemans, Remon de Vlieger (85. Sylvio Hage), Hiep Nguyen, Tim de Winter (75. Mart de Kroo), Steve Schalkwijk en Daniël Wissel

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/