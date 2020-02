ONS Sneek kiest nieuw hoofdbestuur

Sneek- Gisteravond benoemden de leden van ONS Sneek tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering een nieuw hoofdbestuur. De belangrijkste functie werd daarbij toebedeeld aan Joan van der Veen die Klaas Uil als voorzitter opvolgt en die tot nu toe als voorzitter van de technische commissie fungeerde. Laatstgenoemde functie blijft hij vervullen, terwijl daarnaast een aantal andere zaken waaronder beleid en organisatie, tot zijn portefeuille behoren.

Klaas Uil die eerder de voorzittershamer van Harm de Wagt overnam, blijft aan als vice-voorzitter en zal zich bezig gaan houden met facilitaire zaken, de accommodatie en de kantine, terwijl hij verder invulling aan het gastheerschap zal geven. Het secretariaat van de club komt in handen van Attie Dijkstra en Gerard van Leeuwen wordt “last but not least” als algemeen bestuurslid belast met beleidszaken, media, externe betrekkingen, pers, terwijl hij verder de vrijwilligerszaken tijdelijk voor zijn rekening zal nemen.

De club is nog op zoek naar een opvolger van Gertjan Teunis en hoopt binnen niet al te lange tijd een nieuwe penningmeester te kunnen presenteren. Daarnaast nam ONS Sneek gisteravond “afscheid” van Taapke de Heij die in het oude bestuur als secretaris fungeerde.

Foto: c.v.v. O.N.S. Sneek

Bron: https://pengel.weebly.com/