Sneek Wit Zwart haalt 2 spelers van Renado

Sneek- Sneek Wit Zwart heeft de selectie voor het seizoen 2020-2021 verder aangevuld. Nadat eerder deze week al bekend werd dat Davey Lohman van stadgenoot ONS Sneek overkomt, presenteerde de eersteklasser vandaag met Hans Semplonius en Giedo de Weerd wederom twee nieuwe spelers, die momenteel allebei in het shirt van derdeklasser Renado actief zijn.

​Beide spelers “versleten” tot nu toe hun hele voetballeven bij de club uit Sint Nicolaasga. De 25-jarige Semplonius die te boek staat als een fysiek sterke centrale verdediger, behoort al sinds 2011-2012 tot de A-selectie van de withemden en de één jaar jongere De Weerd trad twee jaar later toe tot het keurkorps. Laatstgenoemde is overigens een aanvaller die de ploeg uit “Sint Nyk” die momenteel in de derde klasse achter Sint Annaparochie de tweede plaats inneemt, vanaf zijn debuut al 72 keer met een doelpunt verblijdde.

Met de komst van Hans Semplonius en Guido de Weer is, aldus Sneek Wit Zwart, de eerste stap gezet naar een herkenbaar elftal, met een kern van Sneker jongens en enkele gerichte versterkingen uit de regio, die de kans krijgen om zich bij de club op een hoger niveau te laten zien.