Arnoud Koster blijft assistent-trainer bij ONS

Sneek- Nadat de club eergisteren de komst van verdediger Patrick van der Veen wereldkundig maakte en de selectie voor komend seizoen inmiddels al aardig in de steigers staat, heeft ONS Sneek ook de samenwerking met Arnoud Koster ( rechts op foto, naast de huidige trainer Raveneau) met een seizoen verlengd. De 33-jarige sportdocent gaat in 2020-2021 zijn derde seizoen als assistent-trainer in en en fungeert dan als rechterhand van de “nieuwe” hoofdtrainer Jan Vlap.

Arnoud Koster die zelf een aantal seizoenen in de jeugd van SC Heerenveen voetbalde, werd in het seizoen 2017-2018 als stagiair aan de technische staf van de oranjehemden toegevoegd en werd een jaar later door ONS Sneek als assistent van trainer Paul Raveneau aangesteld. Die functie combineert hij met die van hoofdcoach van Jong ONS, terwijl hij daarnaast is belast met de talentontwikkeling op het Zuidersportpark. Voordat Arnoud Koster bij het vlaggenschip op de bank plaatsnam, had hij op het Zuidersportpark diverse jeugdselecties onder zijn hoede.

Davey Lohman van “South Park” naar Tinga

Davey Lohman waarvan al bekend was dat hij na dit seizoen niet meer voor ONS Sneek zou uitkomen, verruilt “South Park” voor Tinga. De 20-jarige Lohman die eerder voor ONS o.19 en ONS Sneek 2 uitkwam en die zowel in een aanvallende rol op het middenveld als in de voorhoede uit de voeten kan, maakt de overstap naar Sneek Wit Zwart.

Lohman behoorde op het Zuidersportpark sinds dit seizoen tot de A-selectie, maar kwam slechts in zes competitiewedstrijden in actie. In die wedstrijden scoorde hij één keer, maar ​In het tweede elftal van de derde divisionist toonde Davey Lohman regelmatig aan over een neusje voor de goal te beschikken. Zo nam hij dit seizoen in het bekertreffen met Sneek Wit Zwart ZM (5-1) de eerste twee treffers voor zijn rekening en had hij in de eerste KO-ronde waarin de reservisten van oranje met 4-1 van Makkum wonnen, met drie treffers een belangrijk aandeel in de Sneker zege.

Met deze eerste aanwinst waarbij Harvey de Boer als trainer van ONS Sneek 2 en speler van Sneek Wit Zwart zeer waarschijnlijk een rol heeft gespeeld, krijgt trainer Hans de Jong volgend seizoen aanvallend meer opties en dat is voor Sneek Wit Zwart dat eerder de al genoemde Harvey de Boer, Gerben Visser, Leon de Vries, Ruben Ybema en Martijn Zwaga voor volgend seizoen vastlegde, geen overbodige luxe.

