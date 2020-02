WSH bouwt casco roeisloep af met vrijwilligers

Heeg- WaterSportvereniging Heeg heeft het casco van een St. Ayles Skiff aangeschaft. Met vrijwilligers van de nieuw te vormen roeiafdeling wordt de Skiff roeiklaar gemaakt voor deze zomer.

De vrijwilligers van WaterSportvereniging Heeg hebben 5 jaar geleden een prachtig pand gebouwd aan het Heegermeer. De ‘commissie toekomst’, heeft gekeken naar de gewenste ontwikkeling in de komende jaren. Belangrijk advies is om meer verschillende watersporten aan te bieden.

Sloeproeien is de eerste extra sport die WaterSportvereniging Heeg gaat aanbieden. Na een eerste oproep hebben zich al meer dan 30 belangstellenden aangemeld die willen gaan sloeproeien in Heeg. Op de eerste informatieavond ging de voorkeur van de aanwezigen uit naar een St. Ayles Skiff. Dit is een lichte sloep voor 4 roeiers met stuurman, waarmee ook bij hoge golven geroeid kan worden. Zowel nationaal als internationaal is dit een snelgroeiende klasse. In overleg is gekozen om een beschikbaar casco aan te schaffen. De sloeproeiers bouwen dit gezamenlijk af, zodat voor de zomer gestart wordt met het roeien.

De roeivereniging van Oudega SWF bouwt ook een St. Ayles Skiff. WaterSportvereniging Heeg hoopt dat dit elkaar versterkt en dat samen kan worden getraind of bijvoorbeeld onderling een wedstrijd kan worden gehouden.