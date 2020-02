Tweede editie Tiion 21 Wintercup

Sneek-Op zondag 8 maart zal de 2de editie van de Tirion 21 wintercup plaatsvinden. We zullen lekker dynamisch gaan zeilen. Het wedstrijdveld wordt in het Houkemeer gelegd dat betekent dus korte banen en vaak starten! Sportiviteit en gezelligheid zijn de twee woorden die dit event omschrijven, op zondagmiddag een paar uur wedstrijdjes varen.

Programma:

12.30 uur verzamelen bij Marina t’Gês

13:00 uur zeilen (aantal starts afhankelijk van de wind)

16:00 uur afsluitende borrel bij Marina t’Gês Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt € 55.- per team* Hierbij inbegrepen zijn de boothuur, wedstrijdleiding en de afsluitende borrel. Wilt u zich opgeven of meer informatie ontvangen? bel ons op 0515-559540 of stuur een mail naar info@sail-a-way.nl

*Een team mag uit maximaal 4 personen bestaan.