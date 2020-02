Schaatsenrijders Fekmke Kok en Jesper Hospes ambassadeurs van De Zilveren Bal

Leeuwarden- De Friese Femke Kok en Jesper Hospes zijn de ambassadeurs van De Zilveren Bal 2020, die op woensdag 11 maart voor de vijfde keer plaatsvindt in de Elfstedenhal in Leeuwarden. De ambassadeurs dragen in brede zin bij aan het succes van het evenement. Natuurlijk doen de schaatsers dat door als toppers aan de start van het toernooi te verschijnen, maar het gaat verder.

Hospes is dit jaar het gezicht van het toernooi en pronkt op alle posters, flyers en zelfs op de auto’s van de organisatie. Met een van die auto’s reisde Hospes afgelopen weekend nog af naar Amsterdam voor het NK Pure Sprint.

Ook zetten de ambassadeurs hun netwerk en sociale media in om het toernooi onder de aandacht te brengen, zowel bij schaatsfans als bij andere topschaatsers. De teamgenoten van Hospes en Kok staan dan ook massaal aan de start op woensdagavond 11 maart.

Kersverse Wereldkampioene

Femke Kok is één van de grootste schaatstalenten van Nederland. Dit jaar stond in het teken van haar grote doorbraak bij de senioren. Ze veroverde de harten van de Nederlandse schaatsfans en liet internationaal ook direct van zich horen op het grote podium. Samen met Letitia de Jong en Jutta Leerdam pakte zij in Salt Lake City de wereldtitel op de teamsprint. Afgelopen weekend prolongeerde ze haar titel als wereldkampioen bij de junioren.

Toernooidirecteur Jan Ykema is laaiend enthousiast over Kok als ambassadrice van De Zilveren Bal. “Ze stond tot nu toe bij alle edities van De Zilveren Bal aan de start. Dat was al in 2016 toen ze nog maar 15 jaar was! Elk jaar kwam ze een ronde verder in het toernooi. Nu strijdt zij ook mee om de ereplaatsen bij De Zilveren Bal.”, aldus Ykema.

Koning kortebaanschaatsen

Hospes wordt ook wel de koning van de kortebaan genoemd. Tijdens de klassieke kortebaanwedstrijden op natuurijs heeft Hospes deze reputatie opgebouwd. Hij kan goed uit de voeten op buitenijs en snapt als geen ander hoe je op je tegenstander rijdt; met zo min mogelijk verspilde energie naar de volgende ronde. In 2016, 2017 en 2018 stond Hospes op het podium bij De Zilveren Bal. Echter, nog nooit op het hoogste treetje. Tot de favorieten behoort Hospes ook dit jaar. “Maar de concurrentie is dit jaar extreem hoog”, laat Hospes zelf weten.

De Zilveren Bal

De Zilveren Bal vindt op woensdagavond 11 maart voor de vijfde keer plaats in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Tijdens het spectaculaire evenement nemen de beste schaatsers ter wereld het tegen elkaar op over 100m in een bijzondere ambiance. O.a. Laurent Dubreuil (CAN), Yuma Murakami (JAP) en Angelina Golikova (RUS) hebben zich reeds aangemeld. Kaarten voor De Zilveren Bal zijn verkrijgbaar via www.dezilverenbal.nl en de kassa van de Elfstedenhal.

De foto’s van Jesper Hospes: ‘De Zilveren Bal/Vincent Riemersma’; de foto van Femke Kok is gemaakt door Oscar van den Bosch (SchaatsFoto’s).