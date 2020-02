De bal rolt weer ….voorbeschouwing 29 februari en 1 maart 2020 ​

Sneek- Hoewel er hier en daar nog wel wat jeugd- en lagere teams in actie kwamen, bleven de hoofdmachten van de Sneker clubs afgelopen weekeinde binnen. Daarvan zou overigens alleen die van Black Boys binnen de lijnen verschijnen, maar op zaterdag was al duidelijk dat het Schuttersveld geen schutters toeliet. Of de Zwartjes zondag tegen De Wilper Boys wel in actie komen, is afhankelijk van Pluvius en de terreinomstandigheden, factoren die een dag eerder bij de wedstrijd op het Zuidersportpark tussen ONS Sneek en Goes waarschijnlijk een minder grote rol spelen.

ONS Sneek werd met het gelijkspel in Hoornaar tegelijk winnaar en verliezer. Winnaar omdat men met de remise tegen SteDoCo de rode lantaarn in de derde divisie opnieuw aan VVOG overdeed. En verliezer omdat het verschil met laagste van de twee ploegen in wat we maar even de zone met de promotie-/degradatieplekken noemen, toenam tot acht punten.

De tegenstander van komende zaterdag i.c. Goes bivakkeerde aan het begin van het seizoen ook in de nabijheid van die zone en gold ten tijde van de heenwedstrijd als een directe concurrent van ONS. Sinds die wedstrijd in Zeeland die in 2-2 eindigde, is het de Zeeuwen echter beter vergaan dan de Snekers. Inmiddels is Goes namelijk opgeklommen naar het linkerrijtje en gloort aan de horizon een zorgenvrij competitieslot. Dat heeft alles te maken met de serie die men sinds medio november neerzette. Sindsdien werd namelijk alleen nog van koploper Sparta Nijkerk verloren en leverden de andere negen duels maar liefst 23 punten op.

In de hiervoor genoemde heenwedstrijd scoorde Sam Crowther overigens beide Sneker treffers, terwijl Steve Schalkwijk namens de Zeeuwen de goals voor zijn rekening nam. Schalkwijk is zonder twijfel de gevaarlijkste man aan de zijde van Goes en met negentien treffers verantwoordelijk voor ruim 60% van de productie. De aanvaller die aan het begin van dit seizoen al eens met de andere Zeeuwse derde divisionist flirtte, vertrekt na dit seizoen zo werd gisteren duidelijk, daadwerkelijk naar HSV Hoek.

​Zoals hiervoor al werd vermeld, stond Goes ten tijde van de heenwedstrijd nog als een directe concurrent van ONS te boek. De toen (nog) tegenvallende resultaten vielen in Zeeland toch een beetje rauw op het dak, want een seizoen eerder eindigde men in de derde divisie zondag achter Jong FC Volendam, TEC en OFC nog als vierde en nam men deel aan de nacompetitie om promotie naar de tweede divisie. Vanwege het gebrek aan resultaat en een verschil van inzicht over de te varen koers stapte trainer Ruud Pennings medio oktober op, waarna Daan Eikenhout de honneurs waarnam en een lange zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer begon. Die leidde, aldus de KNVB, niet snel genoeg tot resultaat en daarvoor werd de club door de bond bestraft met een aftrek van twee punten. Inmiddels lijkt Goes een trainer met de juiste papieren te hebben gevonden en heeft men tegen de straf beroep aangetekend.

Kijken naar ONS is niet altijd een straf, want de ploeg speelt af en toe heel behoorlijk voetbal. Daarbij glipte oranje echter net iets te vaak een resultaat door de vingers, waardoor het ontlopen van rechtstreeks degradatie nu een synoniem lijkt voor een “mission impossible”. Die missie kan alleen nog slagen, indien de Snekers snel een aantal driepunters bijschrijven. Wat dat betreft treft ONS het echter niet, want Goes geldt momenteel in de derde divisie toch als de “Mannschaft der Stunde”, al viel de zege van afgelopen zaterdag bij Ter Leede nauwelijks verdiend te noemen en was die met name te danken aan een paar messcherpe counters en aan doelman Brian Meulmeester, die in Goes niet te passeren was.

Met het beeld van enerzijds een aardig voetballend ONS en anderzijds een ietwat fortuinlijk Goes hoeft het duel van zaterdag voor de Snekers niet een onmogelijke opdracht te zijn. Of trainer Paul Raveneau daarbij over Nick Burger die na dit seizoen terugkeert naar zijn oude liefde ODIN ’59, en over aanvaller Jan Dommerholt kan beschikken, is niet bekend. Laatstgenoemde ondervindt volgens eerdere berichten hinder van een rugblessure. Dat weerhoudt hem er echter niet van om als Jan Booi her en der zijn single “ze blijft maar draaien” ten gehore te brengen, waarbij de zaal uit zijn dak gaat. Laten we hopen dat ONS Sneek komende zaterdag ook draait, want dan kan ook het thuispubliek op het Zuidersportpark weer een keertje uit zijn dak gaan.

De Wilper Boys – Black Boys

zondag 1 maart 2020 – 14.00 uur

Sportpark De Wilper Boys – De Wilp

Het werd geen drie keer is scheepsrecht, want het duel tussen Black Boys en MKV ’29 werd voor de derde keer afgelast en ook de andere inhaalwedstrijden in de vierde klasse B vonden geen doorgang. Derhalve onderging de situatie in die klasse geen wijziging en is het vetrekpunt voor de wedstrijd van komende zondag tegen De Wilper Boys hetzelfde als twee weken geleden, toen de wedstrijd ook op de rol stond.

De ploeg van trainer Theo Donker is dan ook nog steeds de fiere koploper en stapte tot nu toe dertien van de veertien keer als winnaar van het veld. Alleen begin december verspeelde men een keer punten en wel tegen FC Harlingen dat De Wilp met een 1-1 gelijkspel en derhalve met een punt verliet. Het wekt dan ook geen verbazing dat De Wilper Boys momenteel de beste papieren voor de schaal heeft, of de enige overgebleven concurrent (SC Boornbergum ’80) moet nog roet in het eten gooien en de “road to glory” alsnog afsnijden.

De derde klasse is overigens geen onbekend werkterrein, al zullen weinigen dat nog helder voor ogen hebben. Daarvoor moeten we namelijk terug naar de jaren zestig van de vorige eeuw en dat ligt inmiddels “een halbes Jahrhundert” achter ons. Na de exercitie in de derde klasse kwam het vlaggenschip tot aan het millennium op één seizoen na in de vierde klasse uit, waarna men tot en met het seizoen 2014-2015 hoofdzakelijk in de vijfde klasse optrad. Dat podium werd aan het eind van dat seizoen via de nacompetitie verruild voor dat van de vierde klasse. Sindsdien vertoont De Wilper Boys zijn kunsten op dat niveau en dat zou zoals hiervoor al werd vermeld, dit seizoen wel eens voor het laatst kunnen zijn.

In de eerste drie seizoenen in de vierde klasse vielen de prestaties met een elfde en twee keer een tiende plek nog in de categorie “doorsnee”, waarna men vorig seizoen met een zesde plaats in de eindrangschikking de weg omhoog insloeg. Die weg wordt dit seizoen dus naadloos doorgetrokken en het zal dan ook niemand verbazen dat we De Wilper Boys voor het duel van komende zondag met Black Boys met de favorietenrol opzadelen. Die rol is – en dat schreven we eerder ook al – echter minder evident dan op grond van de prestaties mag worden aangenomen. In de heenwedstrijd bezorgden de Snekers de club van het noordelijke drielandenpunt (Drenthe, Friesland en Groningen) namelijk veel kopzorgen. Toen leek Black Boys dankzij een treffer van Dennis Niemarkt heel lang op weg om de koploper de eerste nederlaag toe te brengen, maar uiteindelijk trokken de gasten in de slotfase toch nog de winst naar zich toe.

Dennis Niemarkt die in de laatste wedstrijd tegen SC Terschelling een kwetsuur opliep, is komende zondag naar verwachting weer inzetbaar. Die laatste kan niet gezegd worden van Dennis Kempen wiens schouder vorig jaar tegen De Wilper Boys uit de kom schoot en wiens naam sindsdien niet meer op het digitale wedstrijdformulier verscheen, al werd dat dit jaar nog maar één keer ingevuld. Op dat formulier verschijnt zeer waarschijnlijk ook niet de naam van Therry Waffleu Falla. Volgens onze informatie is de aanvaller die op 1 december van het vorig jaar voor het laatst meespeelde, de voorbije periode niet op de burelen aan de Thomas Zandstrastraat geweest en heeft de club ook geen contact met hem kunnen leggen.

​Dat neemt niet weg dat Black Boys met eenzelfde speelwijze als in de heenwedstrijd een heel eind kan komen. En zeker als men de toen gemaakte fouten weet te vermijden en men zich niet stoort aan de tegenstander die destijds op een Duits aandoende wijze bij heel veel duels kermend naar de grond ging. Wanneer de “All Blacks” dat voor elkaar weten te boksen, dan hoeft de wedstrijd in De Wilp niet op een KO uit te draaien en zou Black Boys best eens (op) punten kunnen winnen, al is daar uiteraard ook de medewerking van de weergoden voor nodig.

