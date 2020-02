Stefan Westhof naar Sneek Wit Zwart ZM

Sneek- Stefan Westhof is de eerste aanwinst van Sneek Wit Zwart ZM voor het seizoen 2020-2021. De 20-jarige middenvelder die zijn jeugdopleiding op Tinga genoot, komt over van de zondagafdeling van de club. Daar behoorde hij sinds een aantal jaren tot de A-selectie, maar om uiteenlopende redenen slaagde hij er niet in om een basisplek te bemachtigen. Daarop maakt hij bij ZET EM meer kans, al heeft trainer Niels Boot die onlangs zijn contract verlengde, momenteel op het middenveld een paar ervaren krachten rondlopen.

Daarnaast maakte Sneek Wit Zwart bekend dat doelman Danny Burgers aan het eind van dit seizoen stopt. De combinatie van werk en voetbal valt de inmiddels 31-jarige sluitpost zwaar en om die reden heeft hij besloten om na dit seizoen niet langer voor de eersteklasser uit te komen.

Burgers is na Rasheed Shakur Postma al de tweede doelman die bij Sneek Wit Zwart vertrekt. Daartegenover staat dat Klaas Boersma volgend seizoen aan de Molenkrite weer de keepershandschoenen aantrekt en dat Sneek Wit Zwart met betrekking tot het seizoen 2020-2021 inmiddels met een aantal basiskrachten (Harvey de Boer, Gerben Visser, Leon de Vries, Ruben Ybema en Martijn Zwaga) overeenstemming heeft bereikt.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/