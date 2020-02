Zilver marathonschaatser Jelle Johan Hoomans, Team New Speed Sneek

Sneek- Zondag avond heeft Jelle Johan in de laatste wedstrijd van de regio noord oost competie een knappe 2e plaats gehaald. In de massa sprint werd hij bijgestaan door Albert Bouwstra die de sprint voor hem aantrok. Dit was de laatste wedstrijd wedstrijd in een reeks van 10 marathons verdeeld over H’veen, Leeuwarden, Groningen, Deventer en Enschede. In het eindklassement eindigde Hoomans op plek 5, Boustra op de 16e plek.

Bij de Master eindigde New Speed team lid Frans Mulder op een knappe 2e plaats in het eindklassement, Jelle Rypma (Greonterp) won dit klassement.

Sjoerd Eisma tevens New Speed pakte afgelopen maandag in Heerenveen bij de baanmarathon een ronde voorsprong bij de C1. Dit is een uitzonderlijke prestatie gezien het feit dat het niveau erg hoogt is. Siebrand van der Weij en Auke van der Graaf maakten ook deel uit van dit peloton.

Team New Speed. Jelle Johan (Snits), Albert (Reduzum) Sjoerd (Abbega), Sybrand (Wommels), Auke (Berlikum), Frans (Harich), Sander Hoekstra (Garijp) maken deel uit van het team New Speed van eigenaar en C2 rijder Peter Visser (Heeg).