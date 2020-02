Wederopstanding van Rugby Club Sneek

Reahûs- Afgelopen vrijdag avond vond in een klein cafeetje in Reahûs de eerste ledenvergadering van Rugby Club Sneek plaats. Nog maar twee maanden geleden vond de eerste training plaats, met een paar man op een knollenveldje ergens in Sneek. Inmiddels hebben zich al rond de 35 leden aangemeld, waaronder ook een tiental jeugdige spelers. De nieuwste sport aanwinst van Sneek maakt een vliegende start. Een flinke ploeg traint inmiddels twee keer per week, sinds kort op het Zuidersportpark, dankzij de medewerking van voetbalvereniging ONS.

Leden van verschillende achtergronden druppelen binnen in Café de Ree. Het loopt letterlijk uiteen van pompbediendes tot advocaten en van ondernemers tot overheidsfunctionarissen. Bij de deur staat Dinie Visser, de kersverse secretaris van de club. “Je moet wel lid zijn om later die avond ook te kunnen stemmen he?” Nog wat ongemakkelijk schudden de aspirant leden de hand van enkele oude rotten. Zij zagen zo’n twintig jaar geleden, na een glorieuze periode, het licht doven voor de oude rugbyclub. “We waren te veel een vriendenclub en er was te weinig aandacht voor de jeugd.” zegt Marten Algra, de nieuwe penningmeester. Hij is oud-lid, maar nu ook alweer trainer. Hij is al bezig om z’n scheidsrechterdiploma te halen.

“We pakken het anders aan met de nieuwe Rugby Club Sneek.” zegt Albert-Jan van der Wal die het initiatief nam om in Sneek met een rugbyclub te beginnen. “Hoewel we net pas gestart zijn, hebben zich al 11 enthousiaste jeugdspelers aangemeld. Daar ligt ook meteen de sleutel voor de toekomst van de club. Zonder jeugd, geen toekomst. We willen de jeugd van Sneek en omstreken dan ook graag kennis laten maken met deze prachtige sport die bijdraagt aan het vormen van weerbaarheid, respect en teamgeest.” Er staan al een aantal rugby clinics op scholen op het programma in de komende weken. Daarnaast zijn er plannen voor ‘walking rugby’, voor mensen die kennis willen maken met het spelletje zonder de snaaiharde tackles en wil de club ook iets kunnen betekenen voor jongeren in de samenleving die het zwaar hebben of hebben gehad.

Albert-Jan speelde zelf tot een paar jaar geleden nog in de selectie bij RFC Haarlem. Oud Sneek speler Marcel Helderman is trainer geweest bij rugbyclub Greate Pier uit Leeuwarden. Naast de start met zijn bestuursfunctie heeft hij inmiddels de eerste trainingen aan zowel de jeugd als de senioren van Sneek neergezet en daar werd enthousiast op gereageerd, ook door de leden die al elders ervaring hebben opgedaan. “Maar het merendeel van onze leden is volledig nieuw met rugby. We zijn enorm blij met de ervaren spelers die ons helpen de fijne kneepjes te leren, maar het is ook wel bijzonder dat we met z’n allen nu samen een eigen cultuur en sfeer op gaan bouwen.”

De komende maanden, tot start van het nieuwe seizoen in september, zal er flink getraind worden, voornamelijk op de basis skills. Leren tackelen en ook getackeld worden, maar minsten zo belangrijk is balcontrole. Een goeie pass maakt het verschil tussen winst en verlies. Het team heeft talent, de nodige kracht, snelheid, maar vooral een ongeremd enthousiasme, volgens Albert-Jan. “Hoe we het gaan doen in onze eerste competitiewedstrijden in september? Dat zullen we zien. Maar we gaan het onze tegenstanders in ieder geval flink lastig maken!”.

De oude rotten, die in eerste instantie nog niet zo’n fiducie hadden in de plannen voor een wederopstanding, zijn helemaal om. Een aantal neemt plaats in het bestuur, waaronder ook Siemen Cnossen die het voorzitterschap voor zijn rekening neemt. Ze zijn graag bereid om te helpen de kernwaardes van rugby en de oude club, over te dagen op de nieuwe garde. Respect, discipline, kameraadschap. In café de Ree komt opeens een oud plaatsnaam bord naar voren, van het plaatsje Rugby in Engeland. Hier is in 1823 het rugby ooit ontstaan. Stuk voor stuk worden de nieuwbakken leden naar voren gevraagd om op traditionele wijze, gepaard met een snufje Weduwe Joustra en de hand op het Rugby plaatsnaambord, te verklaren dat zij zowel de rugby sport als de club trouw zullen blijven.

Rugby Club Sneek is een feit. Met spanning wordt uitgekeken naar de competitie en de eerste krachtmetingen tegen Groningen en andere Friese clubs die al op de agenda staan. Aan net enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen. We hopen binnenkort verslag te kunnen doen van de eerste wedstrijdervaringen van de club. Maak ons allemaal trots in Súd-West Fryslân!

Camille van Gestel