Nijland draagt rode lantaarn over

Nijland- In een heuse degradatiekraker heeft vv Nijland zaterdag een gevoelige tik uitgedeeld aan concurrent Zwaagwesteinde. Het werd 3-1 voor de thuisploeg en daar viel helemaal niets op af te dingen. Nijland klom een plekje op de ranglijst, terwijl ‘De Readsjes’ met de rode lantaarn huiswaarts keerden.

Na een prachtige sfeeractie van de mannen van ‘it fjirde’ en met de wind in de rug ging Nijland zaterdagmiddag furieus van start. De blauwhemden gingen vrolijk verder met datgene waar ze tegen ’t Fean ’58 mee waren geëindigd: in een kort tijdsbestek veel doelpunten maken. Sterkhouders Sjoerd Tjalsma, Fokke Jan Kooistra en Nico Pieter Bonnema zetten Nijland binnen 25 minuten op een comfortabele 3-0 voorsprong. Ondanks de beeldschone tegentreffer van Lieuwe de Roos kwam de Nijlander overwinning daarna nooit meer in gevaar.

Harde wind, regen en een zwaar bespeelbaar veld: Nijland ging afgelopen zaterdag uitstekend om met deze lastige omstandigheden. De Nijlanders startten met de wind in de rug en klapten er meteen vol overgave op. Zwaagwesteinde had alle moeite om zich onder de druk uit te spelen en kwam de hele wedstrijd niet of nauwelijks tot kansen. Dat was uiteraard ook de verdienste van de blauwhemden, die een uitstekende teamprestatie leverden en er een mooie middag van maakten.

In de elfde minuut opende Sjoerd – De Parel – Tjalsma de score. De Nijlander marathonman was er als de kippen bij toen de doelman van Zwaagwesteinde een schuiver van Nico Pieter Bonnema niet onder controle kreeg. Het was voor De Parel een koud kunstje om de 1-0 binnen te tikken. De tweede Nijlander treffer kwam niet veel later op naam van Fokke Jan Kooistra. Gedragen door de wind vloog diens harde afstandsschot vanaf een metertje of 30 hoog tegen de touwen. Een paar minuten na Kooistra’s verwoestende uithaal voerde Nijland de score verder op. De Parel onderschepte een lange bal van Zwaagwesteinde en zette het vervolgens op een lopen. Hij bleef goed kijken en leverde met zijn mindere linker vervolgens een panklare voorzet af. De niet te missen kans werd door Bonnema vakkundig afgemaakt: 3-0.

Na de flitsende start slaagde Nijland er in het vervolg van de wedstrijd niet in om de score uit te breiden. De keeper van Zwaagwesteinde pakte nog een paar afstandsschoten, werd geholpen door de paal en had het geluk dat Bonnema ondanks zijn aandeel in twee van de drie treffers niet zijn beste wedstrijd speelde. Maar net als vorig week tegen ’t Fean ’58 werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk Bonnema is voor dit Nijland. Zwaagwesteinde kwam op slag van rust uit het niets op 3-1. Een vrije trap werd door Lieuwe de Roos op magistrale wijze verzilverd.

In de tweede helft waren de kansen schaars. De Nijlander goalie Ruerd Bakker beleefde een rustige middag, aangezien bij Zwaagwesteinde zaterdag het vernuft ontbrak om gevaar te stichten. Nico Pieter Bonnema (voorlangs en over) en Jildert de Boer (enkele schietkansen) slaagden er niet in om de vierde Nijland-treffer aan te tekenen. Met onder meer een doelpunt en een assist op zijn naam kroonde Sjoerd – De Parel – Tjalsma zich tot man van de wedstrijd, al had de ijzersterk spelende centrale verdediger Jordi Albada die eretitel ook zeker verdiend.

Nijland won voor de tweede keer op rij en klom op de ranglijst. Voorkomen van rechtstreekse degradatie is en blijft het doel. Voor Zwaagwesteinde zal dat niet anders zijn. Het beloven nog enkele spannende maanden te worden.

Over twee weken staat voor Nijland de loodzware uitwedstrijd in en tegen Marum op het programma.