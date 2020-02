VC Sneek verliest met 3-0 tegen het Twentse Apollo

Sneek- De eerste wedstrijd in de kampioenspoule om de landstitel is voor Sneek thuis tegen het Twentse Apollo. Zijn de Sneker dames in staat om de stijgende lijn van afgelopen maanden door te zetten en te vlammen tegen Apollo? In de reguliere competitie is Apollo altijd een lastige tegenstander gebleken. Ondanks de voorjaarsvakantie zit de tribune vol met trouwe supporters van Sneek en ook de gasten hebben veel enthousiaste aanhang meegenomen.

In de eerste set begonnen beide teams goed en zagen we een spannende evenwichtige strijd. Sneek maakte een goede indruk maar leek tegelijk ook wat last te hebben van de zenuwen. Apollo speelde uiteindelijk sterker in de aanval en onder meer door veel servefouten aan Sneker zijde kwam Apollo halverwege de set op een voorsprong. De gasten zetten door en winnen de eerste set.

In de tweede set begon Sneek wisselvallig en liet veel punten liggen door een matige passing. Hierdoor werd er geen goede aanval opgebouwd en oogde het team wat zoekend. Dit lukt bij Apollo beter en Sneek had geen antwoord op hun razend snelle spel. Toch bleef Sneek hard werken en knokte zich knap terug tot een kleine voorsprong. Het leverde uiteindelijk zelfs een setpoint op. Helaas werd deze niet verzilverd en Apollo had er slechts één nodig om het af te maken.

Apollo was in de derde set oppermachtig met hun ijzersterke aanvalswapen Tess de Vries die veel ruimte kreeg. Sneek maakte veel fouten, ging onderuit met een onrustige passing en kon het ritme van de eerste twee sets niet meer oppakken. Trainer Henriëtte ter Steege probeerde met diverse wissels de energie en rust terug in het team te brengen maar het mocht niet baten. De gasten uit Twente wonnen met 3-0.

We zagen een spannende en leuke gelijkwaardige wedstrijd in de eerste twee sets. De derde set viel Sneek weg en kon niet tippen aan het sterkere Apollo.

Setstanden:

17-25/24-26/15-25

Henriëtte ter Steege: “Als je deze wedstrijd wint doe je goede zaken, als je verliest loop je er achteraan. Ik ben zeer teleurgesteld over onze slechte start van de play offs. Te grote foutlast in de serve het lukte daarom niet om serve druk te genereren. Dit kun je je niet permitteren op dit niveau dat wordt onmiddellijk afgestraft. We knokten ons nog terug maar maken het dan niet af. Dat zijn de punten waar we aan moeten werken”.

Anlène van der Meer: “Het heeft aan ons zelf gelegen. We hebben veel fouten gemaakt en Apollo kon meer druk uit oefenen. We willen bij elk team winnen, hadden er zin in maar moeten vooral naar ons zelf kijken. De pass stond onder druk en ook aanvallend maakten we het niet af”.

De volgende wedstrijd is zaterdag 29 februari 20.00 uur thuis tegen FAST DS 1.

Door Margriet van Dijken