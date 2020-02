Sneek-Volgende week zondag, 1 maart, is de tweede mini-Kroon Cup met de DF 65. Waren er vorig jaar nog een kleine 40 deelnemers nu zijn het er al bijna zestig!

Vrijdagavond is de loting in café De Kroon want er wordt gestart in drie groepen met een tussentijd van 15 minuten. Het palaver is zondag om 14.00 uur en de eerste start is om 14.30 uur.