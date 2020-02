Isa Steegstra uitgenodigd voor de Vikingrace

Sneek- Vrijdag 29 en Zaterdag 1 Maart is de Vikingrace . Dit is het grootste internationale schaatstoernooi voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorieën van 11 tot en met 16 jaar. De deelnemers komen onder andere uit Nederland, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Italië, Polen, Finland, Wit-Rusland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Estland, Frankrijk, Spanje, België en rijders uit het gewest Fryslân.

De blijde Isa Steegstra van de IJsster uit Sneek, sprong een gat in de lucht toen ze de uitnodiging kreeg om mee te mogen rijden op dit 2-daagse Internationaal Toernooi.