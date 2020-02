Drukbezocht schoolbasketbaltoernooi in Duinterpenhal

Sneek- Voor de drie hoogste groepen van basisscholen in Súdwest Fryslân werd afgelopen zaterdag een basketbaltoernooi georganiseerd in de Duinterpenhal in Sneek. De plaatselijke basketbal vereniging ESBC Menhir zag dat zich ongeveer twee keer zoveel teams hadden aangemeld als in 2019, ondanks het feit dat het voorjaarsvakantie was. Er werden dan ook heel wat wedstrijden gespeeld van telkens tien minuten. Aan de vele rode koppies van de jongens en meisjes uit de groepen 6 tot en met 8 na afloop van het toernooi was te zien zien dat er met volle overgave gespeeld was.

Er werd gespeeld in twee competities: eentje voor spelers en speelsters uit groep zes en een andere voor de groepen 7-8. Net als vorig jaar werd gespeeld volgens het 3×3 principe. Daarbij bestaat, in afwijking van het gewone wedstrijdbasketbal, een team uit drie spelers (jongens en/of meisjes) en wordt gespeeld op slechts een half veld en één basket. Deze vorm wordt de laatste tijd veel gepromoot door de Nederlandse Basketball Bond. Het is dit jaar in Tokio zelfs een Olympische sport. Er zijn een paar andere regels dan bij gewoon basketbal, maar regels waren op deze dag niet heel belangrijk. Plezier stond voorop. Dankzij de vele vrijwilligers, met name van het U16 team en het bestuur van ESBC Menhir, verliep het toernooi vloeiend. Zelfs de lekkage in de hal door het bar slechte weer kon de pret niet drukken.

De teams uit groep 6 speelden maar liefst zes wedstrijden. Het was team 6c van de Bonifatiusschool uit Sneek dat vijf van de zes potjes wist te winnen. Zij gingen dan ook met de kampioensbeker naar huis. In de andere categorie stonden voor de ploegen vijf wedstrijden op het programma. Het team van groep 7-8 van de Simon Havingaschool uit Sneek won al zijn wedstrijden en kreeg daarvoor ook een beker uit de handen van de voorzitter van ESBC Menhir. Alle spelers en speelsters kregen na afloop een t-shirt en een paar gadgets als aandenken aan het toernooi, dat gezien de opkomst van teams, toeschouwers en vrijwilligers voor herhaling vatbaar is. Ook gaan enkele scholieren binnenkort eens bij trainingen van de Sneker basketbal vereniging meedoen om te zien of het leuk is om vaker te gaan basketballen.

Foto’s: Ayse Eronat.