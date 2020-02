Volleybal play-offs dit weekend van start voor dames vc Sneek

Sneek- De volleybal play-offs gaan komend weekend van start. De dames van vc Sneek hebben zich middels een vierde plaats in de eindklassering weten te kwalificeren voor de kampioenspoule. In deze play-off worden tien wedstrijden gespeeld. Zaterdag 22 februari starten de dames van vc Sneek met een thuiswedstrijd tegen Apollo. Aanvang van de wedstrijd in de Sneker Sporthal is om 20.00 uur.

De andere thuiswedstrijden van de Sneker dames zijn:

29 februari: VC Sneek- FAST op

07 maart: VC Sneek- Sliedrecht

25 maart: VC Sneek- Zwolle

04 april: VC Sneek- Eurosped