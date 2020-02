Canadese sprinters vechten om titel ‘s werelds snelste tijdens De Zilveren Bal in Elfstedenhal Leeuwarden

Leeuwarden-Maar liefst zeven Canadese sprinters doen mee aan de spectaculaire afsluiter van het schaatsseizoen op woensdag 11 maart: De Zilveren Bal. Heather McLean (foto), de winnares van de allereerste editie, kondigde afgelopen week aan dat ze speciaal voor het evenement naar Nederland komt. “I had so much fun a couple of years ago at De Zilveren Bal”, aldus McLean.

Naast McLean hebben ook Alex Boisvert-Lacroix, Kaylin Irvine, Marsha Hudey en Charles-Émile Gélinas Dion zich aangemeld. Eerder kondigde de organisatie de komst van Gilmore Junio, die eveneens als McLean de eerste editie in 2016 won, al aan. De lijst met Canadezen wordt gecompleteerd door Laurent Dubreuil.

Complete Canadese top

Met deze nieuwe deelnemers is de gehele Canadese top vertegenwoordigd op De Zilveren Bal. De top drie bij zowel de mannen als vrouwen van het Canadese Kampioenschap op de 500m staat op 11 maart aan de start in Leeuwarden. Ook internationaal behoren ze tot de top. Zowel Boisvert-Lacroix, Irvine en Hudey zullen ook in actie komen tijdens de World Cup Finale. De Canadezen staan bekend om hun snelle openingen en zullen daarom vol motivatie afreizen naar Leeuwarden!

Viktor Mushtakov

De Rusissche Mushtakov gaf afgelopen week aan mee te doen aan het sprintersbal. Hij voert momenteel het wereldbekerklassement op de 500 meter aan en heeft een rappe 100 meter in de benen. Afgelopen seizoen reed hij dit al eens in 9.41 seconden.

Daniel Greig

Ook de Australische Daniel Greig doet weer mee. Dit jaar wordt tevens voor hem een jubileumeditie. Hij deed namelijk alle edities al mee aan het toernooi. Greig werd afgelopen jaar wereldkampioen 100 meter bij het inline skaten.

De Zilveren Bal

De Zilveren Bal vindt op woensdagavond 11 maart voor de vijfde keer plaats in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Tijdens het spectaculaire evenement nemen de beste schaatsers ter wereld het tegen elkaar op over 100m in een bijzondere ambiance. O.a. Laurent Dubreuil (CAN), Yuma Murakami (JAP) en Angelina Golikova (RUS) hebben zich reeds aangemeld. Kaarten voor De Zilveren Bal zijn verkrijgbaar via www.dezilverenbal.nl en de kassa van de Elfstedenhal.

Foto: ‘Alecm.nl/De Zilveren Bal’