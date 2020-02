Hardloopevenement ‘4VrijheidvanSneek’ op 3 mei

Sneek- De 4 vrijheid van Sneek is een hardloopwedstrijd over 4 Engelse mijl door de historische binnenstad van Sneek, waarbij je twee keer door de Waterpoort loopt. Het parcours is zowel geschikt voor de ervaren wedstrijdloper als de recreant. Deelnemen is mogelijk op individuele basis, met een verenigings-of scholen team of met een business team. De kinderen kunnen meedoen aan de superleuke, sportieve Rabo kidsrun waarbij alle kinderen winnaars zijn.

Zondag 3 mei 2020 van 12:30 – 15:30 uur

Schrijf je hier in: https://www.4mijlvansneek.nl/inschrijven/.