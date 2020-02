De bal rolt weer ….voorbeschouwing 23 februari

Sneek-Omdat het veld onbespeelbaar was, ging zaterdag al een streep door het duel van Black Boys en een dag later toen Dennis over Nederland raasde, werd ook de wedstrijd van LSC 1890 geannuleerd. De andere Sneker clubs kwamen wel in actie en met wisselend succes. Sneek Wit Zwart ZM won met nipt verschil van Scharnegoutum ’70 en het gelijkspel van het lange tijd in ondertal spelende Waterpoort Boys voelde als een overwinning. Het op zich knappe gelijkspel van ONS Sneek voelde door de resultaten op de andere velden daarentegen toch een beetje als verlies, terwijl het gevoel van Sneek Wit Zwart na de nederlaag in Groningen nog minder was.

Komend weekeinde is gereserveerd voor inhaal- en bekerwedstrijden. Aangezien alle vertegenwoordigers uit de Waterpoortstad al uit het toernooi om de districtsbeker noord zijn, blijft het programma beperkt tot één duel en wel dat van Black Boys tegen MKV ’29.

Black Boys – M.K.V. ’29

zondag 23 februari 2020 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys speelde op 26 januari zijn laatste officiële wedstrijd. Sindsdien ging er vanwege de terrein- en/of weersomstandigheden een streep door de duels met Bakkeveen, SC Boornbergum ’80 en De Wilper Boys. Voor het laatste optreden werd de thuiswedstrijd tegen MKV ’29 ook al twee keer geannuleerd. Die wedstrijd staat komende zondag voor de derde keer op de rol en wellicht is drie keer ook deze keer scheepsrecht.

MKV ’29 presteerde tot de winterstop zeer behoorlijk, want nadat de ploeg van trainer Jan Hankel in de eerste drie wedstrijden slechts één punt vergaarde, volgde een reeks waarin men acht keer ongeslagen bleef en 22 punten wist te behalen. Na dd winterstop wist men die bijna vlekkeloze reeks echter niet voort te zetten en ging men zowel in de stadsderby tegen Nicator als tegen koploper De Wilper Boys onderuit. Door die nederlagen ging “Met Kracht Vooruit” op de ranglijst achteruit en wel van plek drie naar plek vijf, terwijl het eremetaal met resp. elf en veertien verliespunten meer dan de beide titelkandidaten wel uit zicht is verdwenen.

Daarmee werd de prognose toch enigszins gelogenstraft. In de voorbeschouwingen op dit seizoen werd MKV ’29 door kenners namelijk als een voorname titelkandidaat aangemerkt. Waarop dat was gebaseerd, is niet bekend want sinds het seizoen 2017-2018 kende het vlaggenschip van de roodhemden niet al te florissante tijden. In dat seizoen eindigden de Leeuwarders met slechts vijf punten stijf onderaan en vorig seizoen ging het in de derde klasse al niet veel beter, al kreeg men toen via herkansing nog wel de kans om het vege lijf te redden. Dat lukte uiteindelijk niet en daarmee was men weer terug op het niveau, waar aan het begin van het vorige decennium de opmars begon. In het seizoen 2011-2012 speelde MKV ’29 namelijk ook in de vierde klasse en werd toen kampioen, waarna men twee jaar later met de schaal onder de arm voor het eerst in de historie toetrad tot de tweede klasse.

Nadat men vorig seizoen in de barrage het hoofd moest buigen, maakte men op sportpark Nijlan een frisse start en haalde men met Vincent Houttuin en Jeroen de Wind twee spelers naar Nijlan, die bij Blauw Wit ’34 eigenlijk al een punt achter hun carrière hadden gezet. Zij moesten samen met o.a. topscorer Joery Schotanus MKV ’29 weer vooruit stuwen en oude tijden doen herleven. Die kant leek het zoals hiervoor al werd vermeld, lange tijd ook op te gaan. Nadat men zoals hiervoor al werd vermeld, eind januari/begin februari twee keer op rij verloor, moet men zich nu echter op de kruimels richten en moet men zich of via een periodetitel, of via een goede eindklassering een plek bij het promotiebal zien te verschaffen.

Black Boys dat momenteel in vier B de zevende plek inneemt, heeft halverwege de tweede periode evenveel verliespunten als De Wilper Boys. De Snekers zouden dus ook nog een ticket voor dat bal kunnen veroveren. We geloven echter niet dat ook maar iemand op de zwarte zijde van het Schuttersveld daar mee bezig is. Daar gaat het eerst en vooral om rechtstreekse handhaving. Daarvoor liggen de manschappen van trainer Lars Niemarkt voorlopig goed op koers, al is het verschil met de eerste streep i.c. promotie-/degradatieplekken met slechts drie punten nog niet uitbundig groot.

Of men dat gat zondag kan vergroten, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. In tegenstelling tot MKV ’29 wist Black Boys na de winterstop wel te winnen. Het gaat echter te ver om uit dat ene duel tegen SC Terschelling een trend te destilleren en om het etiket “favoriet” op het voorhoofd van de Snekers te plakken. Aan de andere kant bewees de “Equipo Negro” na de moeizame start al een aantal keren dat men niet veel voor “de top” onderdoet. Indien Black Boys daartoe zondag weer toe in staat is, dan is het zeker niet ondenkbaar dat de marge met de eerste streep tot zes punten wordt uitgebreid.

Foto: Henk van der Veer

