Uitnodiging: Werksessies lokaal sportakkoord Súdwest-​Fryslân

Sneek- De aftrap is geweest, nu is het tijd om het spel te maken! Op 22 januari 2020 was de kick-off bijeenkomst van het lokaal sportakkoord. Tijdens deze bijeenkomst is goede input ontvangen van verenigingen, sport-aanbieders en maatschappelijke organisaties. Er is een goede aanzet gegeven voor het sportakkoord in Súdwest-Fryslân.

In de komende twee werksessies nodigt de gemeente SWF partijen uit om verder te praten, door het spelen van het Sportakkoordenspel. Aan de hand van vraag en antwoord komen we tot kern van de vragen, uitdagingen en kansen in Súdwest-Fryslân. Door een waarde te hechten aan de uitkomsten, kunnen keuzes worden gemaakt in vervolgacties.

Tijdens de werksessies op 26 februari en/of 27 februari, is het mogelijk mee te denken, mee te beslissen of mee te doen. Kun je echt niet op deze momenten maar wil je wel meedoen? Neem dan contact op met de sportformateurs Nynke den Heijer of Andre Kasel.

Woensdag 26 februari 2020

Locatie: MFC De Driuwpôlle

Lijnbaan 15, Woudsend

en/of

Donderdag 27 februari 2020

Locatie: sporthal De Middelzee

De Blink 5 Bolsward

Programma

19.15 uur inloop

19.30 uur start programma

21.30 uur einde programma

Aanmelden?

Uiterlijk 24 februari 2020 via sport@sudwestfryslan.nl.

Meer informatie

Voor informatie kun je bellen met Nynke den Heijer (0657876104) of Andre Kasel (0644866703)