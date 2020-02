Prima resultaten 5 IJsster Masters Afstanden/Allround te Utrecht

Utrecht- Afgelopen weekend, tijdens het Nederlands Kampioenschap Masters Afstanden/Allround bij buitentemperaturen van 14 graden Celcius op een nat en stormachtig Vechtsebanen te Utrecht, bereikten 5 IJssterleden die zich hadden geplaatst prima resultaten.

Bij de dames categorie 55-60 jaar was het Marlies de Jong uit IJlst die na 4 afstanden het ereschavot mocht beklimmen achter Gerdien Meijer en Ciska Stark. Thea Kroontje uit Sneek wist zich met een 4e stek kranig te weren bij de gecombineerde dames klasse 60, 65, 70 en 75 jaar e.o. Overigens wist Thea wel weer even 2 wereldrecords te schaatsen in haar eigen leeftijdscategorie 75 jaar e.o.

In de categorie 40-45 jaar was het Laurens Taekema uit Sneek die na 4 afstanden net naast het podium greep met een 5e stek maar uiteindelijk toch tevreden huiswaarts kon keren. In de categorie 40-45 bereikten Wopko Faber uit Sneek (9e plek) Otto Dijkstra (categorie 55-60) uit Scharnegoutum (8e plek) ook keurige resultaten in een sterk deelnemersveld.

Tijdens dit evenement streden de beste schaatsers van Nederland om de hoogste eer in de leeftijd van 30 t/m 70 jaar in 15 categorieën de traditionele afstanden 500, 1000, 1500, 3000 en 5000 meter.