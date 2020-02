ONS JO17-1 pakt periodetitel in Leeuwarden tegen LAC Frisia

Sneek- In de “Onder 17 – 3e divisie D” was het afgelopen zaterdag een mooie dag voor ONS JO17-1. De jonge oranjehemden wisten in Leeuwarden, door winst tegen LAC Frisia, een periodetitel in de wacht te slepen en liepen 3 punten in op koploper Quick’20. Daardoor staan de Snekers in de competitie nog slechts 2 punten achter op Quick’20.

Met het behalen van de tweede periodetitel is de doelstelling bereikt: In ieder geval meedoen aan de nacompetitie voor promotie.

LAC Frisia had het achterin goed neergezet en het was aan ONS om zich hier doorheen te spelen. ONS had wel een duidelijk veldoverwicht en creëerde in de eerste helft ook enkele (halve) kansen en een paar mogelijkheden maar het vizier stond nog niet op scherp en LAC Frisia verdedigde goed. De ruststand was dan ook 0-0.

De 2e helft begon zoals de eerste helft eindigde, een aanvallend ONS en een verdedigend LAC Frisia. Toen na ongeveer 50 minuten voetballen de bevrijdende 0-1 viel was het verzet van LAC Frisia gebroken. ONS kreeg meer ruimte en uiteindelijk werd het 0-4 voor de mannen uit Sneek. Een mooie uitslag en de tweede periode binnen!

Foto S. Tjalsma