Nijland toont veerkracht en boekt eerste zege

Nijland- Van 7-0 onderuit naar eindelijk de volle buit! Na de ruime nederlaag in en tegen Kollum boog Nijland afgelopen zaterdag een 0-2 achterstand om tegen ’t Fean ’58. Gesteund door een overtalsituatie en de harde wind in de rug knokten de blauwhemden zich naar een 4-2 overwinning!

Na het gezellige teamuitje van afgelopen donderdag waren de Nijlanders vastberaden om zich tegen ’t Fean ’58 te revancheren voor de smadelijke nederlaag in en tegen Kollum. Aan de inzet van de spelers en de staf en de onderlinge sfeer ligt het niet bij Nijland. Maar het werd zo langzamerhand natuurlijk wel hoog tijd om eens een driepunter bij te schrijven om het seizoen niet als een nachtkaars uit te laten gaan.

Met Johan Eppinga terug in de basis voor de geschorste Siard Luinenburg en ook Nico Pieter Bonnema aan de aftrap begonnen de Nijlanders met goede moed. Nijland oogde aanvankelijk wat onwennig. Ruerd Bakker redde in de vijfde minuut knap op een inzet van Harm Vrij. Na 12 minuten kwam ’t Fean ’58 op voorsprong. Het was Rene Mellema die binnentikte, nadat Bakker de bal had losgelaten. De scheidsrechter negeerde daarbij een vlagsignaal voor buitenspel.

Nijland knokte voor het wat het waard was, maar kwam in de eerste helft nauwelijks tot kansen. Enkele gevaarlijke uitbraken en voorzetten leverden geen doelgevaar op. Het was ’t Fean ’58 dat na balverlies van Nijland genadeloos toesloeg in de omschakeling. Bakker redde in eerste instantie nog knap op de poging van de sterke spits Hamstra, maar was kansloos toen Harm Vrij de rebound van dichtbij tegen de touwen schoot: 0-2.

Op slag van rust zat het Nijland mee toen keeper Van der Meer van de bezoekers met rood van het veld moest. Deze beslissing viel te billijken, aangezien Sjoerd Tjalsma na een knappe actie en een sterk spintduel de keeper omspeelde. Van der Meer trok aan de noodrem en ontnam Tjalsma een duidelijke scoringskans. De daaropvolgende vrije trap was een simpele prooi voor de reservedoelman, die toen nog niet wist dat hij de bal in het tweede bedrijf viermaal uit het netje moest halen.

Met een mannetje meer en de harde wind vol in de rug speelde Nijland in de tweede helft ‘va banque’. Ondanks enkele gevaarlijke voorzetten en kansrijke doelpogingen duurde het lang voordat de Nijlander aansluitingstreffer gevierd kon worden. Het doelpunt van aanvoerder Eelke van der Wal – na een knappe assist van Bonnema – werd vanwege buitenspel geannuleerd. Het was broerlief Arjan van der Wal die wel een geldige treffer liet noteren. Diens prachtige afstandsschot van een metertje of 20 was hard op weg naar de korte hoek en caramboleerde via de binnenkant van de paal in het verre zijnetje. Met nog zo’n 20 minuten op de klok was deze heerlijke treffer de aanzet voor het al het moois dat toen nog komen ging.

Het was de in de rust ingevallen Pier Gerbrandy die een sleutelrol speelde bij de gelijkmaker. De voorzet van de bedrijvige Gerbrandy werd op knappe wijze diagonaal binnengekopt door Bonnema. Nijland nam niet genoegen met een puntendeling en ging in de laatste 10 minuten op jacht naar de volle buit. Het was invaller Jarin de Jong die de bevrijdende 3-2 binnenschoof na een vlotte combinatie door de as. Met ook nog Silvan Kooistra binnen de lijnen was de koek toen nog niet op voor de thuisploeg. In de blessuretijd deed Bonnema nog een duit in het zakje door een hoekschop er in één keer in te draaien: 4-2. De Feansters kregen in de tweede helft welgeteld één kans, gingen nog tevergeefs op zoek naar een penalty en konden niet anders dan de Nijlanders na afloop feliciteren met hun eerste overwinning.

De Nijlander opluchting en blijdschap was groot. Het was mooi om te zien hoe de blauwhemden het gemis van enkele geblesseerde en geschorste spelers opvingen. Een pluim ook voor de invallers, die de thuisploeg zaterdag ieder op hun eigen wijze op weg hielpen naar de eerste overwinning. Grote klasse!

Het is nu zaak om deze eerste zege een goed vervolg te geven. Volgende week komt Zwaagwesteinde op bezoek. Deze ploeg bleef knap op de been op het kunstgras van Be Quick Dokkum en zal vastberaden zijn om z’n nacompetitieplek te verdedigen.