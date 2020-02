Vijf Sato judoka’s door naar het NK -18

Kollum- Afgelopen zaterdag kwamen er tijdens de districtskampioenschappen onder de 18 jaar in Kollum, vijf judoka’s uit voor Judo Club Sato uit Sneek. Ruben Walinga, Mark Klokman en Omar Rokic zaten bij elkaar in de poule in de gewichtsklasse-46 en ze wisten zich alle drie te plaatsen. In deze poule was er goud voor Ruben Walinga, zilver voor Mark Klokman en brons voor Omar Rokic. In de gewichtsklasse -60 won Wesley Smid goud! En in de gewichtsklasse -66 won Sem Walinga brons.

Deze vijf toppers mogen op 29 februari strijden om het Nederlands kampioenschap in Den Haag. Ook werd er deze dag gestreden in de leeftijdscategorie -12. In die klasse won Inaya Verharen goud! Topdag derhalve voor deze judoclub! Zes medailles, en vijf judoka’s door naar het NK!