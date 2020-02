Rutger Eijzenga  judokampioen van het Noorden

Sneek- Tijdens de Noordelijke kampioenschappen judo voor judoka’s -12 jaar en -18 jaar werden er 5 prijzen behaald door de Technisch Bureau Sneek judoka’s van Sportcentrum Akkermans.

In de categorie -12 jaar wist Rutger Eijzenga uit Tzum de titel binnen te halen in de klasse -30 kilo. In diezelfde klasse won Wessel Hoogeveen (Gorredijk) de derde prijs. In de klasse -34 kilo wist Justin Beverlo uit Harlingen de zilveren medaille te winnen. De jongens hebben gestreden als leeuwen en mooi judo laten zien in de 7-9 partijen die ze hebben gejudood..

In de categorie -18 jaar was Syb Hettinga de beste zonder te hebben gejudood. Zijn enige tegenstander verscheen niet op de judomat, waardoor hij als eerst geplaatste doorgaat naar het NK. Anouk Adema uit

Workum won het zilver en ook zij gaat naar het NK wat over 3 weken plaatsvindt in Den Haag.

Foto gemaakt door V.Akkermans