Gereduceerd Waterpoort Boys morele winnaar

Franeker- Waterpoort Boys dat in verband met het overlijden van lid van verdienste Griet Meester met rouwbanden speelde, had tegen SC Franeker een voorschot op de tweede periodetitel kunnen nemen, maar kwam in het kaatsmekka van Nederland niet verder dan 0-0. Gelet op het verloop van de wedstrijd waarbij de Snekers na een half uur met een man minder en na een uur zelfs met twee man minder “het gevecht” moesten aangaan, werd de doelpuntloze remise uiteindelijk toch als een overwinning gevierd.

Bij de topper tussen de nummers twee en drie die op het achter sporthal de Trije gelegen en ietwat troosteloze kunstgrasveld werd afgewerkt, was overigens zelden sprake van goed voetbal, al had Waterpoort Boys in het eerste half uur wel het betere van het spel. Dat overwicht leverde echter niet al te veel mogelijkheden op en verdween als sneeuw voor de zon, toen Kevin Kedde na een zwaaiende elleboog van Franeker-spits Marco de Groot natrapte en terecht van het veld werd gezonden.

Vanaf dat moment werd het voor de geelhemden een kwestie van overleven, maar met de uitblinkende Stefan Rijpkema op goal hield de gereduceerde formatie van trainer Janco Croes toch redelijk eenvoudig stand en ook toen Mirza Mustedanagic er na een uur spelen met twee keer geel – de laatste gele kaart sloeg werkelijk nergens op – vanaf moest en het Sneker personeelsbestand nog verder werd uitgedund, bleef het Sneker bastion nagenoeg zonder scheuren.

Voor de thuisclub vormde het gewijzigde personeelsbestand vreemd genoeg geen aanleiding om de speelwijze te wijzigen en om meer mankracht naar het front te sturen. Pas in de slotfase probeerde de thuisclub met een meer opportunistische benadering nog iets te forceren. Dat kwam echter te laat om alle punten in Frentsjer te houden en derhalve stapte de ploeg van trainer Janco Croes luttele minuten later toch als morele winnaar van het veld en later in de tot de nok toe gevulde spelers- en supportersbus.

Die morele winnaar zakte in de stand van de tweede periode op doelsaldo overigens wel naar plek twee en oefent alvorens de competitie op 7 maart met een thuiswedstrijd tegen Sleat wordt hervat, komende zaterdag in en tegen Hardegarijp en werkt op donderdag 27 februari a.s. in Sneek een oefenduel tegen Workum af.

SC Franeker – Waterpoort Boys 0-0 (0-0)

​Scheidsrechter: A.S. Broersma

Gele kaart: Dylano van Dijk. Stefan Rijpkema (Waterpoort Boys)

Rode kaart: Kevin Kedde, Mirza Mustedanagic (2x geel), Janco Croes (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/