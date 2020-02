Gebroeders Prijor verlaten “South Park”

Sneek- Denzel en Genridge Prijor nemen na dit seizoen afscheid van ONS Sneek. Dat afscheid zorgt aan de Alexanderstraat enerzijds voor pijn in hart, maar de koerswijziging die enige tijd terug werd ingezet, maakt het anderzijds niet langer mogelijk om de populaire gebroeders aan de club te binden.

​De 24-jarige Genridge die eerder voor FC Volendam en FC Lisse uitkwam, kwam als eerste naar Sneek en trok met ingang van het seizoen 2017-2018 het ONS-shirt aan. De aanvaller die bezig aan zijn derde seizoen, scoorde tot nu 22 keer voor ONS en liet in oefenduels 12 keer net net trillen. Zijn evengoede broer Denzel streek een jaar later op het Zuidersportpark neer en kwam over van Papendorp dat destijds nog als Magreb ’90 aan de competitie deelnam. Voor zijn periode in Utrecht droeg de verdediger evenals zijn broer het tricot van FC Volendam en FC Lisse.

Na Nick Burger, Jelle de Graaf, Joep van de Haar, Sydney de Jong, Nick Kuipers, Oege Sietse van Lingen, Davey Lohman en Pieter Mulder zijn Denzel en Genridge Prijor die beide op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging, al speler nummer negen en tien die volgend jaar niet meer in het oranje te bewonderen zijn.

Dat oranje krijgt overigens al aardig vorm. Eerder trok ONS Sneek namelijk al Youri van Arkel van Be Quick 1887 aan en werd Glenn Buma vanuit het beloftenteam overgeheveld. Verder wist de technische commissie Tom Arissen, Joël Brandsma, Jan Dommerholt, Kevin Meijer, Dirk Jan Baron, Han van Dijk, Tiemen Landman, Jordy den Hoedt, Tyson dos Santos, Ruendel Martina, Justin van der Dam en Wesley Tankink voor volgend seizoen te behouden en daarnaast circuleert in het wereldje de naam van een nieuwe verdediger die de oranjehemden binnenkort hopen te presenteren.

Foto uit archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/