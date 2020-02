Donkere zondag voor Sneek Wit Zwart 

Groningen- De zondag begon al donker en werd voor Sneek Wit Zwart gaandeweg nog donkerder, omdat de formatie van trainer Germ de Jong bij “angstgegner” GRC Groningen tegen een 3-1 nederlaag aanliep. Joram Smits zette de na een rdode kaart voor Javier Geronés Balles in ondertal spelende Snekers nog wel op voorsprong, maar daarna trok de thuisclub via Casper Boneschansker (2x) en Railey Seraus de winst naar zich toe.

De wedstrijd werd onder niet al te beste weersomstandigheden afgewerkt en dat noopte om op Corpus den Hoorn de lichtjes aan te steken. Die waren bijkant talrijker dan de aanwezige toeschouwers en de paar diehards die “Dennis” trotseerden, zagen dat in het openingskwartier een kopbal van de gereanimeerde Age Hains Boersma van de lijn werd gehaald en dat Rens Wardenier na een klein kwartier namens GRC Groningen met een schot de lat raakte.

Niet veel later zorgde thuisclub opnieuw voor dreiging, doch doelman Danny Burgers reageerde alert en pareerde het schot uit de tweede lijn. Sneek Wit Zwart dat met nogal wat wijzigingen aantrad en onder meer de gestopte Joram Smits onder de wapenen had geroepen, kreeg het vervolgens bij een vrije trap opnieuw benauwd, maar evenals bij de inzet van Wardenier reikte de dwarsligger Burgers de helpende hand. Diezelfde lat zou de Snekers later in de eerste helft nog een keer uit de brand helpen. Nadat Javier Gironés Ballester halverwege akte één na een overtreding vroegtijdig met rood mocht vertrekken en Sneek Wit Zwart na dat zware oordeel in ondertal verder moest, toucheerde Burgers de bal in de blessuretijd bij zo’n beetje de laatste Groninger aanval net voldoende om “het leder” met behulp van het aluminium buiten de palen te houden.

​Dat laatste lukte zijn collega aan de andere kant bij het begin van de tweede helft niet, toen Joram Smits de Groninger defensie te snel af was en de arbiter van dienst ondanks een vlagsignaal liet doorspelen (0-1). De euforie aan Sneker zijde was echter geen lang leven beschoren, want nog geen drie minuten later bracht Casper Boneschansker de wedstrijd qua score weer in evenwicht.

Kort daarop ontsnapte Sneek Wit Zwart aan een verstoring van dat evenwicht, toen Yannick van Duyn met een uithaal de paal trof. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want even later sloeg Bonenschansker voor de tweede keer toe en werd het evenwicht alsnog verstoord. Daarmee werd de opdracht voor de in ondertal acterende Snekers lastig en die opdracht leek na een klein kwartier nog lastiger te worden, maar tot opluchting van de Sneker brigade werd de 3-1 vanwege een overtreding op doelman Burgers geannuleerd.

Even later leek de balans weer te worden hersteld, toen Smits met een prima bal Age Hains Boersma in stelling bracht. De kopbal van de Sneker aanvalsleider werd door de Groninger doelman echter onschadelijk gemaakt. Die disbalans werd even later toen de bal via een hand naast de Groninger goal belandde en Sneek Wit Zwart een strafschop claimde, ook niet gerepareerd, waarna de thuisclub aan de andere kant een behoorlijke kans liet liggen.

​Daardoor bleef Sneek Wit Zwart in de wedstrijd en met Gustavo van der Veen en Stefan Westhof voor resp. David Veldmeijer en Kees Noordmans probeerde men in de slotfase nog te redden wat er te redden viel. De tank raakte na bijna een uur in ondertal echter langzaam maar zeker leeg en de inhoud bleek uiteindelijk niet toereikend om alsnog een punt uit het vuur te slepen, al kreeg Sneek Wit Zwart vlak voor tijd nog een redelijke kans. Die werd echter niet benut, waarna de thuisclub in de omschakeling met een treffer van Railey Seraus de wedstrijd definitief in het slot gooide.

Daarmee is de comfortabele voorsprong waarover de wit-zwarten tot voor kort beschikten, in twee weken tijd zo goed als verdampt. Die voorsprong bedraagt nu weliswaar nog vier punten, maar naaste belager WVV heeft een wedstrijd minder gespeeld en kan Sneek Wit Zwart dat op 8 maart de competitie hervat met een uitwedstrijd bij Roden, bij winst tot op één punt naderen.

GRC Groningen – Sneek Wit Zwart 3-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Joram Smits (49.), 1-1 Casper Boneschansker (52.), 3-1 Boneschansker (58.), 3-1 Railey Seraus (88.)

Scheidsrechter: N. Alberts

Gele kaart:

​Rode kaart: Javier Gironés Ballester (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Danny Burgers, Alwin Velds, Han Miedema, Martijn Zwaga, David Veldmeijer (85. Gustavo van der Veen), Harvey de Boer, Kees Noordmans (85. Stefan Westhof), Javier Gironés Ballester, Age Hains Boersma, Gerben Visser en Joram Smits

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/