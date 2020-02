ZET EM overleeft hectische slotfase 

Sneek- Na de 4-3 nederlaag van vorige week tegen SVM Marknesse heeft Sneek Wit Zwart dankzij treffers van Freerk de Jong, Tim Posthuma, Joey Huitema en Marcel van der Meulen met dezelfde cijfers de streekderby tegen Scharnegoutum ’70 naar zich toegetrokken, al hadden kende de wedstrijd ene hectische slotfase en hadden de gasten op basis van de tweede helft misschien wel iets meer verdiend.

In de eerste helft gaf de ploeg van trainer Remco Bervoets op vreemde bodem daarentegen niet thuis en was het vooral Sneek Wit Zwart ZM dat op de trom sloeg. Daarbij had de thuisclub op het “schaakbord” van Tinga niet veel tijd nodig om de eerste bres in de in licht blauw geklede wit-rode defensie te vinden, want al na zes minuten zorgde Freerk de Jong met zijn zevende seizoenstreffer voor de openingszet. Die marge werd een klein kwartier lager door toedoen van de meest vooruitgeschoven Sneker pion i.c. Tim Posthuma verdubbeld.

​Met die voorsprong leek Sneek Wit Zwart ZM een rustig middagje tegemoet te gaan, doch evenals in een aantal eerdere wedstrijden beleefde de thuisclub laat in de tweede helft nog turbulente fase, al leek het in de eerste 25 minuten na rust die kant niet op te gaan. Met nog een kleine twintig minuten op de teller vond Scharnegoutum via Marcel Boersma echter de aansluiting, maar toen Joey Huitema er dik tien minuten later 3-1 van maakte, leek er voor de Snekers opnieuw geen vuiltje aan de lucht.

​De gasten toonden echter veerkracht en kwamen twee minuten later opnieuw dichterbij, toen Kees Becker het gespikkelde monster onhoudbaar in de kruising joeg. Opnieuw was de vreugde aan Scharnegoutum-zijde van korte duur, want weer twee minuten later liet invaller Marcel van der Meulen de 4-2 noteren.

Daarmee was de koek echter nog niet op, want in “the dying seconds of the game” vond Scharnegoutum ’70 dankzij de tweede treffer van Boersma opnieuw de aansluiting. Vervolgens bleek de resterende speeltijd echter tekort om Sneek Wit Zwart ZM nog meer pijn te doen en derhalve bleef het bij 4-3 en daarmee overleefde de ploeg van trainer Niels Boot de hectische slotfase, zij het met samengeknepen billen.

Met die benauwde zege verkleinde de ploeg van trainer Niels Boot die op 7 maart de competitie vervolgd met een thuiswedstrijd tegen CVVO, de achterstand op Workum tot zes punten. De koploper uit de Friese kustplaats kwam vanmiddag in Sint Johannesga tegen DWP namelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Sneek Wit Zwart ZM – Scharnegoutum ’70 4-2 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Freerk de Jong (6.), 2-0 Tim Posthuma (20.), 2-1 Marcel Boersma (72.), 3-1 Joey Huitema (84.), 3-2 Kees Becker (86.), 4-2 Marcel van der Meulen (88.), 4-3 Boersma (90.)

Scheidsrechter: B. Volders

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Patrick van der Velde, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman, Andy de Vries, Freerk de Jong, Daniël Bennik, Joey Huitema, Tim Posthuma en Kevin Huitema – wisselspelers: Patrick Altenburg, Geart Hiemstra, Rutger Kruis en Marcel van der Meulen

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/