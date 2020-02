Gelijkmaker brengt ONS in lastig(er) parket

Hoornaar-Het onverwachte punt dat ONS Sneek bij middenmoter SteDoCo pakte, zou reden tot vreugde moeten zijn, omdat de Snekers daarmee de rode lantaarn aan VVOG overdroegen. De achterstand van de Snekers op de promotie-/degradatieplekken nam echter toe, omdat zowel DOVO (bij Excelsior ’31) als VVSB (bij VVOG) hun wedstrijd wisten te winnen. Die achterstand bedraagt met nog elf duels op de kalender resp. acht en elf punten, waarbij VVSB nog een wedstrijd tegoed heeft.

Trainer Paul Raveneau had zijn formatie ten opzichte van de degradatiekraker tegen VVOG op één positie gewijzigd en had op het middenveld Jelle de Graaf ingeruild voor Tom Arissen die vorige week nog als invaller binnen de lijnen kwam. Arissen zag dat zijn ploeg bij zo’n beetje de eerste, de beste mogelijkheid meteen succes had, want na tien minuten kopte Ruendel Martina (foto) uit een vrije trap de Snekers namelijk op voorsprong.

Door die tegentreffer was SteDoCo even aangeslagen, maar daarna bouwde de ploeg van trainer Frans Adelaar langzaam maar zeker een overwicht op. Dat ging echter niet gepaard met de wereld aan kansen en de mogelijkheden die de ploeg uit Hoornaar in het restant van de eerste helft kreeg, waren dan ook niet uitbundig en feitelijk niet meer dan halve kansjes. Derhalve werd de kansarme eerste helft afgesloten met een Sneker voorsprong, al was die wel marginaal en ONS kennende, nog zeker geen garantie voor succes.

Dat succes moet na rust zonder Oege Sietse van Lingen en Tyson dos Santos bewerkstelligd worden, want zijn bleven in de kleedkamer achter. Met Joël Brandsma en Jelle de Graaf als hun vervangers bleef de formatie uit de Waterpoortstad aanvankelijk redelijk eenvoudig overeind, maar gaandeweg het tweede bedrijf werd het meer en meer een kwestie van tegenhouden. Het eenrichtingsverkeer aan de Groeneweg leverde echter niet al te veel gevaar op, al kwamen de Snekers met nog iets meer dan een kwartier op de klok goed weg toen Marlon Pereira na een langdurige aanval van de thuisclub vallend inschoot en de paal trof.

​Zo leek ONS Sneek hard op weg naar een verrassing, maar zeven minuten voor het einde van de wedstrijd kreeg doelman Justin van der Dam een schot van Vincent Verheul niet onder controle, waarna de in de winterstop van Kozakken Boys overgekomen Charlton Vicento namens SteDoCo van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen werkte (1-1).

Die gelijkmaker viel overigens niet onverdiend te noemen, maar was vanuit Sneker perspectief wel heel erg zuur, omdat het a. niet de eerste keer was dat de Snekers in de slotfase een voorsprong uit handen gaven, en b. omdat zoals hiervoor al werd vermeld, de achterstand op de eerste plek boven de eerste streep toenam tot acht punten. Daardoor zit ONS nu in een nog lastiger parket dan voor de wedstrijd in Hoornaar en zal de roep om een wonder op het Zuidersportpark alleen maar toenemen.

SteDoCo – ONS Sneek 1-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Ruendel Martina (10.), 1-1 Charlton Vicento (83.)

Scheidsrechter: R.G.C.M. Schul

​Gele kaart: Jeroen Sterrenburg (SteDoCo)

Opstelling SteDoCo: Mark Smith, Jesse Wielinga, Bryan Jongeneel, Steven Edwards, Wesley Pollemans, Vincent Verheul, Marlon Pereira, Hayri Pinarci (82. Ibrahim Touré), Benjamin van Wanrooij (66. Guytano dos Santos), Jeroen Sterrenburg (66. Bram van Eijk) en Charlton Vicento

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen (46. Joël Brandsma), Nick Kuipers, Jordy den Hoedt, Denzel Prijor, Tyson dos Santos (46. Jelle de Graaf), Wesley Tankink, Tom Arissen (61. Han van Dijk), Nick Kleen, Ruendel Martina en Genridge Prijor

Foto: archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/