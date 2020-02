VC Sneek investeert in het opleiden van trainers

Sneek- Voor een groeiende en ambitieuze vereniging als VC Sneek is ook een toenemend aantal trainers nodig. Om in deze behoefte te voorzien investeert Sneek in het opleiden van trainers voor de club. Vorig seizoen is Sneek zeer succesvol gestart met het aanbieden van de vt2 training (volleybaltrainer 2). De eerste groep is inmiddels ‘afgeleverd’. Momenteel start een tweede serie waarna volgend seizoen nog een derde opleiding start. Dit gehele programma wordt verzorgd door ‘TrainerLeert’, een professionele opleidingsorganisatie voor volleybaltrainers.

Nieuwe groep

Afgelopen maandag 10 februari is de tweede opleiding gestart. “Voor onze club is het belangrijk om voldoende en goede trainers in huis te hebben. De trainers staan aan de basis van ons succes als vereniging. Het overbrengen van de juiste techniek maar ook het enthousiasmeren zijn hierbij belangrijke aspecten. Daarom investeert Sneek bewust in het aanbieden van deze professionele opleiding”, aldus Gerard Zijlstra, bestuurslid van VC Sneek. De nieuwe groep bestaat uit 5 enthousiaste deelnemers. Een mooie mix van jeugd, actieve spelers en oud-spelers. Maar met een extra ambitie om hun kennis en enthousiasme voor volleybal over te brengen op anderen.

Gerda Merkies één van nieuwe deelnemers: “Ik vind het top dat VC Sneek deze training aanbiedt. Het lijkt me leuk om volleybaltrainster te worden en deze opleiding geeft me de tools en leert me hoe ik dat kan bereiken. Ik vind het sowieso heel goed voor mijn algemene ontwikkeling en vaardigheden om anderen te helpen”.

Vt2 door ‘TrainerLeert’

De opleiding vt2 leid je op tot volleybaltrainer binnen verenigingsverband met mini’s, jeugd, recreanten en/of senioren tot en met de 2e klasse van de regio. De leiding is in handen van een opleider Allard Jongsma van ‘TrainerLeert’ (https://www.trainerleert.nl/). Allard: “De opleiding bestaat uit vijf lessen van 3 uur verspreid over een periode van ongeveer 3 maanden. In deze lessen besteden we aandacht aan het opbouwen van een training, methodiek, didactiek en ook worden alle volleybaltechnieken behandeld”. Je sluit de opleiding af met een Proeve van bekwaamheid. Als je de opleiding met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je het officiële trainersdiploma en de licentie van de Nevobo. Een deelnemer uit de vorige groep: “Allard doet het ontzettend leuk, hij brengt de lesstof op een hele boeiende manier en hij is op de hoogte van de nieuwste techniek, onderzoeken en ervaringen vanuit de Nevobo. De cursus is niet moeilijk en zit gewoon erg goed in elkaar, helemaal van nu.”

Een mooi vervolg op vt2 is vt3. VT3 geeft je de mogelijkheid om als zelfstandig volleybaltrainer werkzaam te zijn binnen de volleybalvereniging en je te richten op het trainen en coachen van (jeugd)teams tot en met de derde divisie. Om te mogen trainen en coachen in de eredivisie moet je vt4 hebben dit is de hoogste opleiding voor volleybaltrainers

Mocht je belangstelling hebben voor deelname aan de 3de serie van de vt2 opleiding dan ben je van harte welkom om een kijkje te nemen bij één van de lessen in het lopende programma. Ook kun je je al aanmelden voor sessie 3 bij de technische commissie (tc@vcsneek.nl) Sneek stelt geen resultaatverplichtingen of voorwaarden aan deelname. De derde opleiding start medio februari 2021VC Sneek neemt de volledige kosten voor haar rekening dus voor deelnemers is het gratis.

Mocht je al in bezit zijn van een VT2 of VT3 diploma en je wenst graag een VT3 of VT4 opleiding te gaan volgen dan kijkt VC Sneek graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Door Margriet van Dijken