De Boer en Semplonius langer bij SWZ

Sneek- SWZ Boso Sneek en Harvey de Boer (foto) hebben hun overeenkomst verlengd met een vierde seizoen. Dat betekent dat de middenvelder ook na de zomer voor het eerste elftal van de vereniging zal uitkomen. Ook in de begeleidingsstaf zijn nieuwe overeenkomsten gesloten.

Afgelopen week heeft De Boer aangegeven ook volgend seizoen in het shirt van SWZ Boso Sneek te acteren. De 26-jarige Dearsumer kwam in 2017 over van het Emmeloorder Flevo Boys en is sindsdien een dragende speler op het Sneker middenveld. In drie seizoenen kwam De Boer tot vier competitietreffers.

Naast het verlengen van De Boer heeft SWZ Boso Sneek de technische en medische staf ook rond voor het seizoen 2020/2021: assistent-trainer Andre Semplonius heeft zijn overeenkomst verlengd en zal het komende jaargang naast Hans de Jong op de bank plaatsnemen. Semplonius kwam jarenlang uit voor het vlaggenschip op zondag en nadien is hij de club altijd trouw gebleven in diverse functies.

Rudy Mann acteerde de afgelopen seizoenen als verzorger rondom de wedstrijden van SWZ Boso Sneek, hij heeft echter vroegtijdig aangegeven hiermee te stoppen na dit seizoen. Na de zomer zal Hennie Roubos uit Gorredijk zijn taak overnemen op de vrijdagavond en de wedstrijddagen. Roubos is al jarenlang verzorger in het voetbal en heeft diverse verenigingen op zijn CV staan. Ook is hij langdurig in dienst geweest bij diverse regionale jeugdelftallen van de KNVB. Momenteel is Roubos werkzaam bij v.v. Jubbega en v.v. SDS. Bij eerstgenoemde club zal hij na dit seizoen stoppen dus ontstond er voor hem ruimte op zondag.

Bron: https://swzbososneek.nl/