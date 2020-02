De bal rolt weer ….voorbeschouwing 15 en 16 februari

Sneek- Doordat het voetbal in verband met de weersomstandigheden afgelopen zondag werd afgelast, kwam maar een deel van de Sneker clubs in actie. Van die clubs wist alleen Waterpoort Boys te winnen en wel van SV NOK. ONS Sneek pakte tegen VVOG op de valreep een punt, Sneek Wit Zwart leverde er tegen FVC twee in en de collega’s van de zaterdag gingen tegen SVM Marknesse onderuit.

Komende zaterdag werkt ONS Sneek de uitwedstrijd tegen SteDoCo af, speelt Sneek Wit Zwart ZM op Tinga de streekderby tegen Scharnegoutum ’70 en gaat Waterpoort Boys op bezoek bij SC Franeker. Een dag later rijden Sneek Wit Zwart en Black Boys oostwaarts voor de duels met GRC Groningen en De Wilper Boys, terwijl LSC 1890 zondag Heerde ontvangt.

SteDoCo – ONS Sneek

​zaterdag 15 februari 2020 – 14.30 uur

Sportpark SteDoCo – Hoornaar

Sam Crowther bezorgde ONS Sneek zaterdag op de valreep nog een punt. Veel reden tot vreugde gaf die gelijkmaker echter niet. Met het oog op de ranglijst was de oogst namelijk te mager om nog voeding aan de hoop op rechtstreekse handhaving te geven. Die hoop is na de wedstrijd tegen VVOG wel vervlogen en met de tot nu toe behaalde resultaten op het netvlies, wordt zelfs kwalificatie voor de promotie-/degradatieduels een moeilijk verhaal.

Waar ONS VVOG in extremis twee punten ontnam, was de tegenstander van komende zaterdag i.c. SteDoCo één van de ploegen die de Snekers dit seizoen punten in de slotminuten door de neus boorde. In speelronde twee stond de ploeg van trainer Paul Raveneau vlak voor tijd dankzij treffers van de al genoemde Sam Crowther en aanvoerder Nick Kuipers namelijk met 2-1 voor, toen Jesse Wielinga alsnog de gelijkmaker achter de toen debuterende doelman Justin van der Dam werkte.

​In het seizoen daarvoor toen ONS over een selectie beschikte die zich moeilijk met die van nu laat vergelijken, was de ploeg uit Hoornaar twee keer te sterk voor oranje. In december 2018 maakte Nick Kuipers nog wel een 1-0 achterstand ongedaan, maar zorgden Jeroen Sterrenburg en Joran Schröder er voor dat de punten in Hoornaar bleven. Bijna vier maanden later begon de wedstrijd in Sneek met drie treffers in de eerste tien minuten waarvan twee van Sneker makelij (Frits Dantuma en Yumé Ramos), spectaculair maar hadden de Sneker vervolgens geen antwoord op Guytano dos Santos die in kort tijdsbestek twee keer scoorde, en Benjamin van Wanrooij die kort na rust de eindstand op 2-4 bepaalde.

​SteDoCo eindigde dat seizoen als achtste en ruim boven ONS Sneek, dat zich wel ruim voor het einde van “La Liga” veilig speelde. Dit seizoen gaat het aan de Groeneweg iets minder voortvarend, al is SteDoCo wel één van de weinige ploegen die koploper Sparta Nijkerk klop gaf. Daarnaast won men een aantal weken terug van DVS ’33 Ermelo en nam men zeven dagen later in de return tegen Sparta uit Nijkerk een punt mee, waarna de ploeg van trainer Frans Adelaar op 1 februari voor het laatst in actie kwam en met ruime cijfers van Jong Almere City FC won.

De trainer kreeg in de winterstop de beschikking over Charlton Vicento die van het nabij gelegen Kozakken Boys overkwam en moest afscheid nemen van Kyle Doesburg, Wesley Meeuwsen en Marc Ripmeester. Doesburg keerde terug naar zijn oude liefde HSV Hoek, terwijl Meeuwsen vanwege een gebrek aan speeltijd voorlopig een punt achter zijn carrière zette en Ripmeester naar Spijkenisse vertrok. Ondanks die personele reductie bevat de selectie van SteDoCo echter nog genoeg kwaliteit en in dat kader is de elfde plaats op de ranglijst misschien toch wel een beetje een tegenvaller.

Zijn collega zou daar bij wijze van spreken een moord voor doen, maar Paul Raveneau neemt naar alle waarschijnlijkheid afscheid met een degradatie op zijn Céé Véé. Tenzij ONS Sneek alsnog de sprong naar plek vijftien weet te maken, maar ook dat wordt zoals hiervoor al werd vermeld, een moeilijk verhaal. Aan de andere kant zou ONS nu het pleit beslecht lijkt, minder druk moeten voelen en zou men onder het mom van “we hebben toch niets meer te verliezen” vrijer en misschien wel vrijuit kunnen voetballen. Hoewel het tegen SteDoCo absoluut lastig gaat worden, zou dat in de komende periode best eens met een onverwacht succesje gepaard kunnen gaan.

GRC Groningen – Sneek Wit Zwart

zondag 16 februari 2020 – 14.00 uur

​Sportpark Corpus den Hoorn – Groningen

De ploeg van trainer Germ de Jong leidde tegen FVC halverwege met 3-1 en de elfde seizoenszege lag eigenlijk voor het grijpen. Na de thee gaf men de op het oog comfortabele voorsprong echter uit handen en liet men de Leeuwarders langszij komen. Het was overigens niet de eerste keer dat dit de Snekers overkwam, want ook in de thuiswedstrijd tegen GRC Groningen dat komende zondag de tegenstander is, kreeg Sneek Wit Zwart het na rust Spaans benauwd, al liep het toen met een 5-4 overwinning “letztendlich” nog goed af.

​Het laatste optreden op Corpus den Hoorn liep voor Sneek Wit Zwart ook goed af, al was het toen ook een “narrow escape”. Pas in blessuretijd bezorgde Gerben Visser de Snekers destijds de overwinning. Visser had in de heenwedstrijd ook al doel getroffen, maar die goal bleek toen niet voldoende voor de winst. In november 2018 eindigde het duel met de Groningers namelijk in een 1-1 gelijkspel en liet Sneek Wit Zwart in de strijd om de schaal dure punten liggen.

GRC Groningen is in de eerste klasse overigens geen onbekend gezicht. Sinds 1975 kwam het vlaggenschip met enige regelmaat op dat niveau uit en aan het eind van de jaren tachtig speelde men zelfs drie jaar in de hoofdklasse. Nadat men na het seizoen 2008-2009 afscheid van de eerste klasse moest nemen, bleek twee seizoenen later ook de tweede klasse te hoog gegrepen. Via de nacompetitie keerde GRC Groningen echter snel weer terug en werd in twee K meteen de titel gepakt, waarna het heroptreden in de eerste klasse maar één seizoen duurde. Twee jaar later heroverde men het verloren gegane terrein en sinds het seizoen 2016-2017 staat GRC Groningen weer op de deelnemerslijst van de eerste klasse. Daarin reikte men in het eerste seizoen tot plek vier en kreeg men via de play offs de kans om de opmars te vervolmaken, waarna men in de twee volgende seizoenen met een tiende plek een minder vooraanstaande rol vervulde.

Actueel is GRC Groningen de nummer zeven en strijdt het samen met VKW, SV Dalfsen en Heerenveen om plek vijf. Van de 21 tot nu toe behaalde punten werden er 11 op vreemde bodem en 10 op eigen terrein bijgeschreven. Die tien zijn het resultaat van zeges op het al genoemde Heerenveen, Roden en GAVC en van een remise tegen de naaste belager van Sneek Wit Zwart i.c. WVV. Tegen SVBO, SV Dalfsen en FVC ging de ploeg van trainer Gerard Zeeman daarentegen onderuit en daaruit zou men de conclusie kunnen trekken dat het op Corpus den Hoorn kan vriezen en kan dooien.

Als het om het voetbal van de laatste weken gaat, zou men die conclusie ook aan Sneek Wit Zwart kunnen verbinden. De overwinning op SC Stadspark was op het oog soeverein maar had toch meer voeten in de aarde dan de uitslag (5-1) wellicht doet vermoeden, waarna men bij laagvlieger Noordster “reddende engel” Age Hains Boersma nodig had om puntverlies te voorkomen. En afgelopen zaterdag liet men in het duel met FVC zoals hiervoor al werd vermeld, een zeker lijkende voorsprong door de vingers glippen en viel uiteindelijk op de uitslag (3-3) weinig af te dingen.

In laatstgenoemde twee wedstrijden was de start bovendien niet al te best. Beide keren moest Sneek Wit Zwart namelijk een snelle tegentreffer incasseren. Dat moet men zondag coute que coute zien te voorkomen, want anders zou het tegen GRC Groningen dat zich in de hiervoor omschreven duels met Sneek Wit Zwart toch een beetje tot een “Angstgegner” van de Snekers ontpopte, net als bij de vorige drie edities wel eens “a hell of a job” kunnen worden.

LSC 1890 – Heerde

zondag 16 februari 2020 – 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Na de soevereine overwinning op Dedemsvaart had men met het oog op het ritme bij LSC 1890 waarschijnlijk liever gespeeld, maar de volgelingen van Jan Dirk van der Zee beslisten terecht anders. En dus moet komende zondag tegen Heerde blijken, of de vorm die “the Blues” in die wedstrijd en in de confrontatie met koploper Lemelerveld lieten zien, bestendig is.

In de heenwedstrijd bleek LSC 1890 dat gisteravond in een oefenwedstrijd tegen Oldeholtpade met 4-4 gelijk speelde, in ieder geval wel bestendig tegen de dadendrang van de ploeg uit Gelderland, want toen trokken de Snekers met 3-2 aan het langste eind. Nadat LSC 1890 door twee goals van Daan Daniëls met een 2-1 voorsprong ging rusten, leek de wedstrijd na de gelijkmaker van Dennis Calkhoven op een gelijkspel uit te draaien. Tien minuten voor het einde zorgde Jorn Wester met zijn eerste seizoenstreffer – de teller staat inmiddels op zestien – echter alsnog voor een bijzonder aangename terugreis.

Na dat succesvolle reisje ging het in de herfst aan de Leeuwarderweg minder en zaten er voor LSC 1890 vier keer geen bladeren aan de boom, waarna men met een eclatante 8-0 overwinning op Oerterp het herstel inluidde. Dat herstel hield vervolgens aan tot de hiervoor al genoemde wedstrijd tegen Dedemsvaart, al leden de Snekers tussentijds in een wedstrijd tegen Lemelerveld waarin men op basis van het voetbal meer had verdiend, nog wel een nederlaag.

Ook bij Heerde was na de nederlaag tegen “the Blues” sprake van herstel, want een week later pakte men bij EMMS een punt om met een 8-0 overwinning op Dedemsvaart en een nipte zege bij VENO de opmars voort te zetten. In de weken daarop was de oogst met remises tegen SC Emmeloord en Zuidwolde minder, waarna men met maar liefst 10-3 over het Drachten van Sido Postma heen walste. Vervolgens hield men op de eerste dag van de feestmaand koploper Lemelerveld op 1-1, waarna men uit de laatste wedstrijd van 2019 (LAC Frisia 1883) en de eerste twee van 2020 (DTD en Beilen) vier punten wist te peuteren.

Nadat Heerde op vijf seizoenen tweede klasse na het grootste deel van zijn bestaan in de derde en vierde klasse acteerde, vierde men in 2017 de terugkeer in de tweede klasse. Bij de rentree deed men het met een vierde plek uitstekend en moest men alleen VKW, Beilen en Dedemsvaart voor laten gaan. Vorig seizoen presteerde men zelfs nog een fractie beter en eindigde men als derde en nam men toen net als LSC 1890 deel aan de toegift om promotie waarbij men evenals de Snekers de stap naar de eerste klasse (net) niet wist te maken.

Wie komende zondag een stap maakt door of verder weg te lopen of door de ander te passeren, is lastig te voorspellen. De ploeg uit Gelderland vergaarde tot nu toe 21 punten en dat is welgeteld één minder dan LSC 1890 dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. De conclusie dat de wedstrijd van komende zondag er één is tussen twee nagenoeg gelijkwaardige ploegen lijkt dan ook gerechtvaardigd, maar als LSC 1890 dezelfde vorm etaleert als in de voorbij competitieduels dan zou het wel eens “verder weg lopen” kunnen worden.

Sneek Wit Zwart ZM – Scharnegoutum ’70

zaterdag 15 februari 2020 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart ZM bewees zichzelf met de nederlaag tegen SVM Marknesse een slechte dienst, want daardoor nam de achterstand op koploper Workum toe tot acht punten. Dat hadden er overigens tien kunnen zijn, maar de rood-witten kwamen tegen SDS niet verder dan een gelijkspel. Dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk, maar niettemin lijkt een derde titel op rij verder weg dan ooit, te meer omdat het aantal nog te spelen duels langzaam maar zeker krimpt. De eerste daarvan staat komende zaterdag op het programma, wanneer de formatie van trainer Niels Boot op Tinga de degens kruist met Scharnegoutum ’70.

Scharnegoutum ’70 plaatste in de bijna vijftigjarige geschiedenis tot nu toe vier schalen in de prijzenkast. Een jaar na de oprichting werd men kampioen in de derde klasse van de FVB en ruim twee decennia later ging de vlag in de tweede klasse van de onderafdeling in top. In het seizoen 2015-2016 werden de wit-rooien “Meister” in de vijfde klasse, al had men daar toen een beslissingswedstrijd tegen FDS voor nodig, waarna men in het seizoen 2017-2018 op de laatste speeldag in vier B in een rechtstreeks duel Makkum aftroefde en schaal nummer vier naar de Kromme Tille haalde.

Bij het debuut in de derde klasse deed de ploeg van trainer Remco Bervoets die na dit seizoen wordt opgevolgd door Jan-Willem Zwart, het fantastisch en eindigde men met een deelnamebewijs voor de nacompetitie om promotie in de eindrangschikking als derde. Dit seizoen verloopt vooralsnog stroever en dat komt vooral, omdat men in de laatste vier speelronden steeds het onderspit moest delven. Daarvoor kon men met zeventien uit elf een alleszins bevredigend tussenrapport overleggen en verloor men alleen de duels tegen de toppers Workum en Sneek Wit Zwart.

​Begin oktober nam Sneek Wit Zwart ZM in Scharnegoutum door treffers van Joey Huitema, Freerk de Jong en Kevin Huitema een 0-3 voorsprong, waarna Jaider Pommer in de slotfase iets terugdeed en laatstgenoemde Huitema zeven minuten voor tijd vanaf elf meter de eindstand op 1-4 bepaalde. Dat gebeurde in een wedstrijd waarin Sneek Wit Zwart ZM in grote delen van de wedstrijd de lakens uitdeelde en bovendien in een fase van de competitie waarin de “dekzwabbers” van Boot de overwinningen op soevereine wijze aaneen regen.

Hoewel men nadien nog wel een aantal ruime en aansprekende overwinningen behaalde, presteerde ZET EM vervolgens toch minder. Nadat men tegen SVM Marknesse een zeker lijkende zege uit handen gaf en een week later door toedoen van Kevin Huitema nog net aan puntverlies ontsnapte, bracht CVVO de Snekers eind oktober de eerste nederlaag toe. Een maand later bleek SDS net te sterk en in december ging men tegen zowel DWP als Workum onderuit. In de eerste twee duels van dit jaar pakte men met moeizame overwinningen op TONEGO en Makkum de draad weer enigszins op, maar afgelopen zaterdag moest men zoals hiervoor al werd vermeld, tegen SVM Marknesse opnieuw een nederlaag incasseren.

Daardoor is de formatie van trainer Niels Boot die onlangs zijn verbintenis aan de Molenkrite met een seizoen verlengde, momenteel niet meer dan een outsider voor de titel. Om nog enige kans te maken, is men afhankelijk van de resultaten op andere velden en dient men zelf nagenoeg alle wedstrijden te winnen. Dat laatste moet gelet op de vormcrisis waarin Scharnegoutum ’70 de laatste tijd verkeert, komende zaterdag normaliter wel lukken, maar aan de Molenkrite lijkt na het uitmuntende begin niets normaal.

SC Franeker – Waterpoort Boys

zaterdag 15 februari 2020 – 15.00 uur

Sportpark Hertog van Saxenlaan – Franeker

Waterpoort Boys had het afgelopen zaterdag een helft lang lastig, maar vond uiteindelijk het recept om SV NOK op de knieën te dwingen. Daardoor is de formatie uit de Waterpoortstad in de vierde klasse A nog steeds kandidaat voor de prijzen en één daarvan i.c. de tweede periodetitel kan zaterdag dichterbij komen, wanneer de Wéé Péé Béé in Franeker van de lokale Es Céé wint.

​SC Franeker dat ontstond uit een fusie tussen de clubs Freno en Froonacker, maakte de afgelopen jaren een turbulente periode door. Aanleiding was het voornemen om op zondag met prestatievoetbal te stoppen en prestatief alleen op zaterdag door te gaan. Uiteindelijk ging de kogel vorig jaar februari definitief door de “tsjerke” en met ingang van dit seizoen is de club alleen nog op “sneon” met een prestatieteam actief.

Na het besluit dat aanvankelijk als een splijtzwam fungeerde, werden de rijen gesloten en stapten een aantal zondagkickers alsnog over naar de zaterdag. Dat heeft de club geen windeieren gelegd, want de hoofdmacht neemt in vier A momenteel momenteelijk de tweede plek in en is evenals Waterpoort Boys nog kanshebber op de hoogste eer en op de tweede periodetitel. Die staat zoals hiervoor al werd vermeld, in de rechtstreekse confrontatie met de Snekers op het spel. Bij winst is “Frentsjer” de voornaamste gegadigde terwijl bij een beslissing in Sneker voordeel de Wéé Péé het tweede kleinood opstrijkt.

Eerder dit seizoen wist geen van beide het hanengevecht in zijn voordeel te beslissen, al was Waterpoort Boys toen het dichts bij een driepunter. Nadat Robert Minks de geelhemden kort na rust op voorsprong had gezet, wierp de inmiddels gestopte Jesse Frolich met een terugspeelbal de andere geelhemden de mogelijkheid op de gelijkmaker in de schoot. Die mogelijkheid werd door Mart Kuperus benut en daarmee bezorgde hij zijn ploeg in extremis nog een punt, iets wat over het geheel genomen niet onverdiend viel te noemen, want SC Franeker was die middag beter dan Waterpoort Boys.

​Afgelopen zaterdag waren de Snekers in de eerste helft voetballend niet beter dan SV NOK en kwam men zonder overigens groots te spelen, pas na rust los. Dat bleek toen voldoende voor de winst, maar het had in het eerste bedrijf ook zo maar anders kunnen lopen. Toen kregen de gasten uit Oudemirdum toch een stuk of drie behoorlijke mogelijkheden, terwijl de thuisclub in die tijdspanne niet verder kwam dan een kopbal op de lat van Tarik Hamdi.

In vergelijking met dat duel kan trainer Janco Croes overigens wel weer over topscorer Robert Minks beschikken, terwijl de oefenmeester naar alle waarschijnlijkheid ook weer een beroep op Marcel Hempenius zal doen. De verdediger behoort weliswaar niet tot de meest begenadigde voetballers, maar scoort door zijn inzet vrijwel altijd een ruime voldoende. Datzelfde cijfer zal de rest van de ploeg zaterdag nodig hebben, wil Waterpoort Boys in Franeker kans maken om het duel in zijn voordeel te beslissen en om de tweede periode binnen handbereik te houden.

De Wilper Boys – Black Boys

zondag 16 februari 2020 – 14.00 uur

Sportpark De Wilper Boys – De Wilp

Black Boys had voor de tweede opeenvolgende zondag een “snipperdag”. In tegenstelling tot een week eerder toen de Zwartjes op de ranglijst een plekje zakten, had de annulering deze keer geen consequenties omdat zoals in de inleiding al werd vermeld, het complete programma werden afgelast. Datzelfde programma vermeldt voor komende zondag een uitwedstrijd en wel tegen De Wilper Boys, de fiere koploper in de vierde klasse B.

Op de ploeg uit De Wilp staat dit seizoen geen maat, want van de veertien duels wist men er dertien te winnen en alleen in de thuiswedstrijd tegen het niet echt overtuigende FC Harlingen leed men met een 1-1 gelijkspel puntverlies. Met in beginsel nog maar één concurrent (SC Boornbergum ’80) maakt dat de ploeg tot de grootste kanshebber op eremetaal en op promotie naar de derde klasse.

De Wilper Boys kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw overigens ook al een aantal seizoenen in de derde klasse uit en die klasse ligt nu dus weer in het verschiet. Vanaf het begin van de jaren zeventig tot aan de eeuwwisseling acteerde het A-kader met uitzondering van één seizoen in de vierde klasse, waarna de rood-zwarten hoofdzakelijk in de vijfde klasse uitkwamen. Die klasse keerde men aan het eind van het seizoen 2014-2015 via de nacompetitie de rug toe en sindsdien laat de hoofdmacht van de club uit De Wilp zijn kwaliteiten in de vierde klasse zien.

Met die kwaliteiten vervulde men in de eerste drie seizoenen met een elfde en twee keer een tiende plek nog een bescheiden rol, maar vorig seizoen ontwikkelde men zich tot meer dan een figurant en werd met een zesde plaats in de eindrangschikking de weg omhoog ingeslagen om dit seizoen zoals hiervoor al werd vermeld, in de vierde klasse B de hoofdrol een nominatie voor de Oscar (lees: de titel) te grijpen.

Dat maakt De Wilper Boys voor het duel van komende zondag met Black Boys zeker tot favoriet, maar die rol is op basis van de heenwedstrijd wellicht minder torenhoog dan men op grond van actuele stand van zaken mag aannemen. Medio november gaven de “All Blacks” in dat duel namelijk goed partij en leek Black Boys tot twintig minuten voor het einde op weg naar een stunt. Nadat Dennis Niemarkt de Snekers vlak voor rust vanaf de stip op voorsprong had gezet, had de koploper in het vervolg namelijk veel moeite om tegen het compact spelende Black Boys kansen te creëren en had men uiteindelijk enige Sneker hulp nodig om de achterstand alsnog om te buigen.

De tegenstander is zo bleek in die heenwedstrijd en een aantal eerdere duels waarin De Wilper Boys met de hakken over de sloot won, niet onfeilbaar. Wanneer de Snekers waarbij de inzet van een aantal gladiatoren volgens onze informatie nog niet zeker is, met dezelfde strijdwijze en compassie als destijds te werk gaan en daarnaast fouten weten te vermijden, dan hoeft de trip naar De Wilp niet op voorhand een kansloos reisje te zijn en zou Black Boys wel eens de tweede kunnen worden die de genomineerde punten afhandig maakt.

Foto Archief Henk van der Veer

