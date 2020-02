SWZ Boso Sneek volledig over op LED-verlichting

Sneek-Voetbalvereniging SWZ Boso Sneek gaat verder verduurzamen. Alle binnen- en buitenverlichting en lichtmasten langs de kunstgrasvelden op het sportpark van de vereniging worden vervangen door LED-verlichting. Van de sportvelden tot kleedkamers en kantines: het hele park van SWZ Boso Sneek staat straks in het energiezuinige LED-licht.

Deze week zijn de vrijwilligers van SWZ Boso Sneek begonnen met het aanbrengen van LED-verlichting in de kleedkamers. Het aanbrengen van de verlichting rond de beide kunstgrasvelden wordt uitgevoerd door Unique Lights uit Sneek, dat eveneens zorgt voor de bij het project benodigde LED-lichtbronnen en materialen. Directeur André Feddema (foto rechts) van het Sneker bedrijf: “Dit zijn de eerste sportvelden die Unique Lights in Nederland mag voorzien van LED-verlichting. In het buitenland zijn er al diverse projecten uitgevoerd met dit nieuwe type LED-sportveldverlichting. Met de aanleg hiervan hebben wij de mogelijkheid om potentiële klanten in Sneek te ontvangen en direct de verlichting werkend te laten zien.”

Het energiebesparingsproject van SWZ Boso Sneek is tot stand gekomen dankzij bijdragen vanuit het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân, de Stichting Old Burger Weeshuis Sneek en de rijkssubsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Ook de Stichting Sporthal Wit Zwart Sneek, die werd opgericht na de verkoop van de sporthal van de vereniging, draagt bij.

Energiekosten zijn voor SWZ Boso Sneek een van de grootste kostenposten. Bestuurslid Jeroen Meijer (foto links): “Ik wil alle betrokken partijen graag bedanken, want dankzij deze investeringen kunnen we een hoop energie besparen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar zeker ook voor onze financiën. Onlangs hebben wij energiescans laten uitvoeren, gefaciliteerd door de KNVB en de gemeente Súdwest Fryslân. Op basis hiervan gaan we kijken wat de volgende stap in het verduurzamingsproces gaat worden”

SWZ Boso Sneek is dankzij haar verduurzamingsagenda een van de voorlopers op dit gebied in de regio. Eerder investeerde de vereniging al in een groot zonnedak op een van haar kantines, daarmee wekt men een deel van de eigen energie op.