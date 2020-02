Sneek- De 12 jarige Ilse Feenstra uit Sneek is afgelopen zaterdag reserve kampioen van Friesland geworden.

Ze reed met haar pony Heleen Emelwerth een hele goeie proef in de klasse B cat D/E, en ze werden beloond met een percentage van maar liefst 68,33 %. De kampioenschappen vonden plaats in manege Gaasterland in Harich.